È approdata per il secondo anno consecutivo nel porto di Scario la barca a vela di Legambiente “Vele Spiegate” che, con a bordo sette volontari, ha portato avanti, lungo la Costa della Masseta, il progetto “Beach litter“.

Un’iniziativa rivolta alla tutela dell’ambiente attraverso il monitoraggio scientifico e la raccolta dei rifiuti presenti lungo la costa, il censimento dei cetacei presenti in mare, la pulizia delle spiagge e la sensibilizzazione dei turisti verso i temi della cultura e protezione del mare.

Ad accogliere “Vele Spiegate” nel porto di Scario, ultima tappa di un campagna iniziata lo scorso 22 giugno, c’era il Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo soddisfatto ed entusiasta dell’iniziativa promossa da Legambiente.

“La campagna promossa con ‘Vele Spiegate’ è importantissima – ha dichiarato Palazzo – perché anche grazie a queste attività riusciamo a sensibilizzare sempre di più i turisti verso la tutela dell’ambiente. Inoltre grazie al loro operato siamo riusciti a capire maggiormente lo stato di pulizia delle spiagge e delle calette“.

Contenta dei risultati ottenuti è apparsa anche Rosa Palumbo, responsabile del progetto di Legambiente. “Abbiamo monitorato tutta la Costa della Masseta anche quest’anno – ha dichiarato Rosa Palumbo – e i rifiuti trovati sono davvero pochi. Rispetto all’anno scorso la pulizia delle spiagge e delle calette è migliorata in modo esponenziale. Sicuramente la Costa di Scario è tra quelle più pulite che abbiamo ispezionato in queste settimane ed è per noi un motivo di orgoglio“.

– Maria Emilia Cobucci –