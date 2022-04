La Banca Monte Pruno ritira il Premio “Best Banks Italia” di Milano Finanza

Una vera e propria serata di gala per il mondo bancario è quella che si è tenuta ieri a Milano, presso l’Hotel Melià, ed ha visto tra i protagonisti annunciati la Banca Monte Pruno.

Banking Awards 2022, promosso e organizzato dall’autorevole quotidiano MF/Milano Finanza, era un evento attesissimo per l’istituto di credito cooperativo. Durante la cerimonia il Direttore Generale Michele Albanese ha avuto l’onore di ricevere il prestigioso premio “Best Banks Italia” per “Eccellenze Regionali – Campania”.

Un appuntamento emozionante e di grande rilevanza al quale sono intervenute notevoli personalità del mondo bancario italiano tra cui le consorelle del Sud, Bcc Mediocrati (Calabria), Bcc Basilicata, Bcc Leverano (Puglia) e Bcc Sicana (Sicilia)

“Essere qui a Milano – ha dichiarato il Direttore Albanese – per ricevere un attestato così importante ripaga i grandi sacrifici che la nostra Banca ha compiuto in tanti anni di storia. È sicuramente il riconoscimento più ambito che abbiamo conseguito ed il ringraziamento, da parte dell’intera struttura, va a tutte le persone che ogni giorno si affidano a noi ritrovando attenzione, rispetto e professionalità. Intendiamo proseguire su questa strada e dopo questo premio la responsabilità e l’impegno saranno necessariamente maggiori. Voglio, infine, dedicare questo Best Banks Italia a mio zio omonimo, già Presidente, Michele Albanese e a mio padre Alfiero, primo presidente del C.S. del nostro Istituto, che oggi non sono più con noi e da lassù saranno certamente felici per questo momento così emozionante, perché soprattutto grazie alla loro idea e al loro lavoro che ci ha preceduto, oggi la Banca Monte Pruno è protagonista su questi palcoscenici di livello nazionale e si ritrova ad essere la banca più grande del Sud del Gruppo Cassa Centrale”.

Alla cerimonia era presente anche il Vicepresidente Antonio Ciniello.