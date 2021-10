La Banca Monte Pruno guarda ai giovani e allo sport. E’ partner dei giovani aquilotti cavesi

La Banca Monte Pruno, per la prima volta, sarà al fianco della Scuola Calcio Aquilotti Cavesi, l’unica società della Campania affiliata con l’Atalanta Calcio. Uno sguardo alle giovani generazioni ed uno allo sport per supportare un nuovo progetto forte ed ambizioso, che mette al centro i sani valori dello stare insieme e del divertimento.

Il Responsabile della Filiale di Cava de’ Tirreni della Banca Monte Pruno Antonio De Chiara è intervenuto all’appuntamento che ha celebrato la presentazione della scuola calcio, sottolineando la volontà dell’Istituto di Credito cooperativo di portare, anche a Cava de’ Tirreni, il suo modello di Banca vicino alle persone ed a supporto di iniziative valide in grado, come quella degli Aquilotti Cavesi, di creare valore per i bambini che si avvicinano allo sport ed alle loro famiglie.