La Banca Monte Pruno, da sempre impegnata nella promozione del benessere e della dignità dei territori in cui opera, ha rinnovato il proprio sostegno al mondo dell’associazionismo partecipando attivamente alla costituzione della nuova sezione territoriale A.L.I.Ce Vallo di Diano per la lotta all’ictus cerebrale avvenuta questa mattina presso il reparto di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, guidato dal dottor Maurizio Tenuta.

Alla presenza del notaio Giuseppina Di Novella è stato formalizzato l’atto costitutivo dell’associazione, che entra così a far parte della rete nazionale della Fondazione A.L.I.Ce Italia Onlus, punto di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dell’ictus cerebrale. Un’iniziativa che non solo arricchisce il panorama del volontariato sanitario locale, ma si inserisce nel solco di un impegno concreto per garantire a tutti i cittadini, anche delle aree interne, pari dignità e accesso alle cure.

Tra i protagonisti della nuova realtà associativa, il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese, che ha sottoscritto l’adesione all’associazione ed è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Vice Presidente accanto al Presidente Antonio Pucciarelli, ex paziente e oggi simbolo vivente della speranza e della rinascita.

“Abbiamo voluto esserci, non solo come istituzione bancaria, ma come comunità che non dimentica – ha dichiarato il Presidente Michele Albanese – perché ci sono territori, come il nostro, che spesso vengono trattati come di serie B. E invece il diritto alla salute, alla prevenzione, alla cura, non può conoscere disparità. La nostra Banca nasce da valori forti: solidarietà, mutualità, sostegno reciproco. Valori che si traducono in vicinanza concreta alle famiglie, ai malati, ai volontari, agli operatori sanitari. Questa nuova associazione è un segno di civiltà e umanità e noi continueremo a metterci il cuore, sempre”.

L’associazione A.L.I.Ce Vallo di Diano avrà sede proprio all’interno del reparto di Neurologia del “Curto” e affiancherà il percorso assistenziale già avviato dal personale medico e sanitario, puntando sulla sensibilizzazione, l’informazione e il supporto alle famiglie. La sua nascita coincide con un ulteriore passo in avanti per il presidio ospedaliero di Polla: l’attivazione della Stroke Unit, prevista nei prossimi giorni, alla presenza del professor Alessandro Padovani, Presidente della Società Italiana di Neurologia.

La Banca Monte Pruno conferma così, ancora una volta, il proprio ruolo di partner strategico per la crescita civile e sociale del Vallo di Diano, investendo in ciò che davvero conta: le persone, la salute, la speranza.