L’8 maggio a Silla di Sassano un’assemblea cittadina per proporre idee sul futuro
Venerdì 8 maggio alle ore 20.30 si terrà un incontro pubblico a Silla di Sassano.
Nella piazzetta si alterneranno gli interventi di Roberto De Luca e Daniele Brando, promotori dell’iniziativa.
L’incontro ha lo scopo di proporre e condividere idee sul futuro di Sassano, invitando i cittadini a contribuire al dibattito.
L’assemblea cittadina è nata con la formula di un incontro aperto dove il dibattito sarà autogestito.