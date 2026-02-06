E’ in programma una nuova mattinata dedicata alle donazione di sangue con l’Avis comunale di Battipaglia e l’associazione Arcobaleno Marco Iagulli.

Chiunque volesse dare il proprio contributo e salvare così vite umane potrà farlo domenica 8 febbraio presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Santa Maria della Speranza.

La mattina della donazione è possibile fare una colazione leggera evitando latte e derivati. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 339 7069702.

Domenica dalle ore 8 alle ore 12 si potrà donare anche presso il Centro Immuno Trasfusionale di Eboli. Questa raccolta straordinaria è organizzata dall’Avis di Eboli in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Maria Santissima Addolorata.