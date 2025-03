Brillanti traguardi per gli atleti della New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola al Trofeo Italia EsB che si è tenuto nello scorso weekend a Pescara.

Sabato al collo di Nazar Parasyuk è stata appesa una bellissima medaglia di bronzo per la categoria 66 kg. Buona la prova, anche non salendo sul podio, per Giuseppe Morena e Gerardo Cafaro, entrambi nei 38 kg.

Con loro anche Vincenzo Mastroberti per i 60 kg e Alessio Landi e Alessio Soccodato nella categoria 73 kg.

La giornata di ieri, invece, è stata riservata agli EsA e il giovane Luca Trif non è riuscito ad esprimersi al meglio nei 66 kg chiudendo al 5° posto.