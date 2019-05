Ancora una designazione prestigiosa per uno degli associati della Sezione Arbitri di Sala Consilina. Questa volta si tratta di Ivan Robilotta, giovane fischietto di Villa d’Agri che dirigerà il match Siena – Novara, valevole per il primo turno dei play off di Serie C.

La partita si giocherà domani, domenica 12 maggio, alle 15.00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Siena. La gara verrà trasmessa in diretta sul canale Sportitalia.

Gli assistenti saranno Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore e Gianluca D’Elia di Ozieri. Il quarto uomo è invece Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Anche in questo weekend, dunque, un arbitro della sezione valdianese darà prova delle sue eccellenti capacità in uno stadio di rilievo nazionale nel corso di una partita importante per entrambe le squadre.

Soddisfazione per l’ennesima designazione di rilievo è stata espressa dall’intera Sezione AIA e dal presidente Gianpiero Cafaro.

– Chiara Di Miele –