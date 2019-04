Per il terzo anno consecutivo un associato della sezione A.I.A di Sala Consilina scende in campo in occasione dell’importante finale di Coppa Italia del campionato di Primavera TIM CUP.

Ivan Robilotta di Villa d’Agri è stato designato per la partita Fiorentina – Torino che avrà luogo nello Stadio “A. Franchi” di Firenze.

La partita andrà in onda in diretta venerdì 5 aprile su Sportitalia alle ore 19.00.

– Annamaria Lotierzo –