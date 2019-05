Ivan Robilotta, giovane arbitro di Villa d’Agri, appartenente alla sezione A.I.A. di Sala Consilina, è stato designato per i play off di Serie C fra il Catania ed il Trapani.

Il derby si giocherà questa sera alle ore 20.30, presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania.

È un’altra soddisfazione per la piccola sezione arbitrale e per Robilotta che riesce a portare nell’ambito sportivo sempre più in alto il nome del Vallo di Diano.

– Annamaria Lotierzo –