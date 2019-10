Ivan Robilotta, arbitro della Sezione A.I.A. di Sala Consilina e originario di Villa d’Agri, debutterà come IV ufficiale nella partita Hellas Verona – Sassuolo del campionato di serie A.

Il match, che aprirà la nona giornata di Serie A, si disputerò presso lo stadio Bentegodi di Verona. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che lottano per la salvezza.

A dirigere la partita, invece, sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Per Ivan Robilotta e per tutta la Sezione A.I.A. di Sala Consilina è un traguardo che porta sempre più in alto il nome del mondo sportivo Valdianese.

– Paola Federico –