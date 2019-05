Nell’ultimo Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata approvata la delibera particolarmente attesa per l’istituzione del tavolo tecnico che provvederà alla revisione del “Piano del Parco“. Il tavolo avrà anche il compito di realizzare il Regolamento, la cui assenza, in questi anni, ha creato numerose criticità.

“Siamo particolarmente soddisfatti di avviare il tavolo tecnico con un anno di anticipo rispetto alla scadenza che è prevista a giugno 2020 – sono le parole del presidente del Parco Nazionale, Tommaso Pellegrino – L’obiettivo è quello di ascoltare e, compatibilmente con le norme attuali, risolvere le criticità emerse in questi anni di applicazioni. Ascolteremo i sindaci, le Associazioni di categoria e portatori di interessi, in questo modo avremo la possibilità di intercettare tutte le criticità e le problematiche del vecchio piano. Il nostro è un Parco antropizzato, dove certamente dobbiamo tutelareil patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale, ma dobbiamo fare in modo che le famiglie possano viverci senza avere ostacoli determinati da una ‘burocrazia irrazionale’ e dove i giovani possano avere opportunità di crescita e di formazione“.

Un’altra importante novità è rappresentata dall’istituzione di borse di studio per giovani professionisti del territorio che affiancheranno esperti in materia urbanistica con l’obiettivo di contribuire alla propria formazione e alla propria crescita.

“Questo rappresenta uno degli obiettivi del Parco – ha dichiarato il direttore Romano Gregorio – ovvero contribuire fattivamente e con concretezza a creare opportunità di crescita umana e professionale per i giovani che scelgono di restare nella propria terra“.

– Paola Federico –