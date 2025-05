Ispani si è recata alle urne per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale. Dopo lo spoglio di oggi pomeriggio a guidare il paese sarà Franco Fragomeno, candidato a capo della lista “Costruiamo il Futuro”.

La sua squadra ha ottenuto 362 preferenze battendo così la lista “RinasIspani” con candidato alla carica di Sindaco Gianfranco Ionnito (328 preferenze).

Fragomeno, medico, è stato consigliere di opposizione in Consiglio comunale e la sua squadra ha messo insieme ex consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

L’affluenza alle urne, in calo rispetto alla tornata precedente, si è fermata al 50,32%. Ricordiamo che Ispani, dopo le dimissioni presentata dalla maggioranza dei consiglieri nel novembre 2024, era stata guidata dal commissario prefettizio, il viceprefetto Anna De Luna.

Nel piccolo centro del Golfo di Policastro, così come a Sant’Angelo a Fasanella, erano state presentate anche 5 liste definite “farlocche” e composte da non residenti che in questo modo ottengono dei benifici dal punto di vista dei congedi lavorativi.