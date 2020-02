I Carabinieri della Stazione di Pignola, con l’ausilio di militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza, hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto responsabile di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Ancora una volta l’intervento dei militari dell’Arma si è dimostrato risolutivo dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri, intorno alle 3.30, hanno immediatamente raggiunto l’abitazione in cui si stava consumando una lite che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Infatti, poco prima, dopo essere giunto a casa della fidanzata, una 33enne, l’uomo, verosimilmente per motivi di gelosia, prima l’ha aggredita violentemente con calci e pugni e successivamente si è scagliato, armato di coltello preso in cucina, verso un altro giovane che in quel momento era presente. Quest’ultimo, alla vista del coltello e resosi conto che l’aggressore stava tentando di colpirlo all’addome, ha tentato di difendersi, afferrando un bastone e riuscendo a colpirlo alla mano, per poi allontanarsi dall’abitazione.

I militari, intervenuti sul posto, sono riusciti a riportate la calma, dopo aver bloccato i tre coinvolti per ricostruire l’intera vicenda.

Inoltre è stato richiesto anche l’intervento del personale medico del servizio 118, che ha prestato le cure al 38enne, il quale presentava ferite ad una mano, ed ha accompagnato la donna presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza, avendo riportato lievi lesioni.

Dopo tutti gli accertamenti i Carabinieri hanno arrestato il responsabile dell’aggressione.

– Chiara Di Miele –