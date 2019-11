Irene Grandi e i Negrita per la notte di San Silvestro. Un Capodanno tutto rock a Salerno

Un Capodanno tutto rock quello in programma per l’ultima notte del 2019 a Salerno. A far scatenare i presenti in piazza Amendola nella notte di San Silvestro saranno Irene Grandi e i Negrita, conosciuti e apprezzati in Italia ma anche all’estero.

Sarà l’ultimo anno in piazza Amendola. Dall’anno prossimo i festeggiamenti di Capodanno si sposteranno in piazza della Libertà, a due passi dal mare, come il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato nel corso dell’inaugurazione della XIV edizione di “Luci d’artista”.

Pare che gli artisti non fossero la primissima scelta del Comune di Salerno ma sono comunque riusciti a convincere tutti, compreso l’ex sindaco De Luca al quale l’attuale Amministrazione si rivolge sempre per un’opinione. Il “sì” è stato dunque unanime, manca solo l’ufficializzazione.

L’appuntamento è fissato alle 21 per l’inizio del concerto che culminerà con lo spettacolo pirotecnico.

– Paola Federico –