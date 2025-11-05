Investito dal trattore mentre lavora nei campi a Potenza. Uomo ricoverato in gravi condizioni
Attimi di paura ieri in un terreno a Potenza, ai confini con il comune di Avigliano, dove si è verificato un incidente.
Un vigile del fuoco di 44 anni mentre si trovava nel campo di sua proprietà per dei lavori è stato improvvisamente investito da un trattore.
Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente, ma da subito le sue condizioni sono apparse gravi.
Allertati i soccorsi, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale “San Carlo” dove è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione.
Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato.