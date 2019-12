Investito da un’auto a Capaccio Paestum, perde la vita 47enne marocchino

Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi a Capaccio Paestum dove un marocchino 47enne, residente ad Eboli, è stato investito da un’auto e ucciso mentre camminava a bordo strada.

L’incidente è avvenuto in un tratto della Strada Provinciale 175. Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato ed ha prestato i primi soccorsi. Poco dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo, deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum.

