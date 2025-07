Non ce l’ha fatta Armando Poppiti, l’uomo investito la scorsa settimana a Battipaglia.

Il 70enne, assessore del Comune di Olevano sul Tusciano, è morto dopo una settimana di agonia a Nocera Inferiore.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità.

“Armando ha lottato fino all’ultimo respiro con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, come un leone – scrive l’Amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano guidata dal sindaco Michele Ciliberti – Fedele ai suoi ideali, instancabile nel suo impegno, ha dedicato l’intera vita alla comunità, portando avanti con passione battaglie sociali, politiche e civili sempre al servizio del bene comune. Oggi non piangiamo soltanto il pubblico amministratore, ma l’uomo: generoso, presente, coraggioso, innamorato del suo territorio e delle sue persone. Ci mancheranno le sue idee, la sua visione di cambiamento, il suo attaccamento profondo alla vita e alla nostra Olevano sul Tusciano. Ciao Armando, resterai vivo nei nostri cuori, per sempre”.

Il Comune ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, la cui data sarà comunicata nelle prossime ore.

