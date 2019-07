Investita nel 2007 a Sala Consilina. Il cuore di Alessia smette di battere dopo 12 anni di agonia

Momenti di dolore a Sala Consilina per la morte di una 15enne di origine cinese.

Alessia, questo il nome della ragazzina, ha vissuto per molti anni in stato vegetativo in seguito ad un incidente.

Nel gennaio del 2007 la ragazzina fu investita insieme alla nonna mentre stavano attraversando la strada a Trinità. Trasportata d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dopo poco la 15enne fu trasferita all’ospedale “Santobono” di Napoli a causa delle ferite riportate.

Dopo circa 12 anni passati in stato vegetativo, il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina nel reparto di Rianimazione del nosocomio pollese.

Addolorata e scossa, l’intera comunità di Sala Consilina si stringe intorno al dolore di mamma Jessica, del papà Giovanni e del piccolo fratellino Cristian.

– Annamaria Lotierzo –