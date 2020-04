“Investire sul Sud per una ripresa concreta delle attività”. L’appello dell’Unione Generale Lavoro Basilicata

Il Segretario dell’Unione Generale del Lavoro della Basilicata Giovanni Tancredi interviene in merito all’importanza di una riapertura graduale per le regioni del Sud meno colpite dall’emergenza Covid-19 rivolgendosi direttamente al Governo, che in queste settimane preparative alla “Fase 2”, dovrà attuare tutte le strategie per permettere una lenta ripresa nelle zone dove la curva dei contagi è pari a zero.

“Dare un’opportunità al Sud e alla Basilicata che potrebbe uscire prima dallo stallo causato dall’emergenza. Sarebbe fondamentale ed indispensabile – afferma Tancredi – l’apporto dedicato alla filiera dell’agricoltura e alle altre attività in ambito regionale da parte dei 21mila e cinquecento lucani che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Aumentando il reddito potrebbero essere impiegati in un lavoro attivo e non passivo, come sta accadendo in questi mesi. La governance vorrebbe procedere con la stabilizzazione di migliaia di extracomunitari, esprimo la mia contrarietà a questa possibilità”.

Il Governo nazionale quindi è chiamato ad investire sul Sud per una ripresa concreta delle attività e per far uscire in maniera definitiva il Meridione dall’impasse a cui è costretto da anni.

Il Segretario regionale Tancredi inoltre si associa alla richiesta espressa dal Segretario generale Capone circa la semplificazione delle regole attuali, auspicando l’attuazione di necessarie compensazioni fiscali e operando una poderosa riduzione del cuneo fiscale, affinché si possa incidere in modo significativo sui compensi dei lavoratori: “Che questa crisi – conclude – possa essere occasione concreta per consentire una sburocratizzazione e un abbassamento degli oneri fiscali, per poter davvero far ripartire l’Italia ed in particolare il Sud”.

– Claudia Monaco –