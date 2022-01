Investe una donna a Vietri di Potenza e fugge. Individuato e denunciato il responsabile

È stato individuato e denunciato dai Carabinieri l’uomo che nella serata di ieri, a Vietri di Potenza, ha investito una donna, fuggendo via senza prestare soccorso.

Si tratta di una persona residente in un paese vicino che, probabilmente presa dal panico per l’accaduto, ha continuato la sua marcia. Sull’uomo pende una denuncia per lesioni e omissione di soccorso. Inoltre gli è stata sospesa la patente, mentre l’automobile è stata sottoposta a sequestro su disposizione della Procura di Potenza.

Sulla parte anteriore del mezzo ben visibili le macchie di sangue, diverse botte, lo specchietto mancante e il parabrezza in frantumi, segno che la donna nell’impatto è andata a finire anche su quest’ultimo per poi balzare rovinosamente sull’asfalto.

Indagini lampo quelle dei Carabinieri che sono risaliti all’auto che ha investito la donna nel giro di poche ore, grazie al lavoro della locale Stazione, della Compagnia di Potenza momentaneamente guidata dal Tenente Domenico Vignola e del Nucleo Investigativo, sotto la guida del Capitano Mauro Marati.

L’uomo che ieri sera era alla guida dell’auto, una Fiat Punto, all’alba di oggi è stato trasferito nella Caserma di Vietri e in tarda mattinata rilasciato dopo gli accertamenti del caso. E’ stato sottoposto a interrogatorio ed ha ammesso le sue responsabilità davanti ai Carabinieri.

Inequivocabili anche le immagini di diverse telecamere dell’impianto comunale che hanno ripreso l’auto dal suo ingresso nell’abitato. I Carabinieri, già pochi minuti dopo l’intervento, hanno avuto modo di accedere in Municipio per la visione delle immagini che si sono rivelate utili alle indagini insieme alla testimonianza delle persone coinvolte. Sul posto anche il Sindaco Christian Giordano, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

La 67enne è stata investita sulla Strada Comunale 12 Vietrese, subito dopo Viale Tracciolino, a poche centinaia di metri dall’ingresso del centro abitato. Stava facendo una passeggiata con un’amica, rimasta illesa: la donna non è in pericolo di vita ma resta ricoverata sotto stretta osservazione dei medici all’ospedale “San Carlo” di Potenza, nel reparto di Otorinolaringoiatria. Diverse le ferite riportate al naso e alla mandibola. La donna ha subìto anche la rottura della clavicola.

L’uomo alla guida è stato comunque sottoposto agli accertamenti alcolemici e al test antidroga, entrambi con esito negativo.

