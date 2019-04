Investe la figlia di 2 anni ad Eboli, indagata giovane madre. Stazionarie le condizioni della piccola

E’ stata iscritta nel registro degli indagati per lesioni la giovane mamma di Eboli che lunedì mattina, per cause in corso di accertamento, ha investito con l’auto la figlia di due anni.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, la Procura ha aperto un fascicolo sull’incidente e i Carabinieri hanno sequestrato la Fiat 500 utilizzata dalla 22enne che, subito dopo l’impatto, ha soccorso la piccola portandola in ospedale a Battipaglia. Successivamente è stata trasferita in gravi condizioni al Santobono di Napoli.

Le sue condizioni di salute sarebbero stazionarie dopo un delicato intervento che si è reso necessario a causa di un’emorragia dovuta ad un trauma cranico. La prognosi, al momento, è riservata.

Sembrerebbe che la donna, dopo aver acceso l’auto e premuto la frizione, abbia sentito un rumore e si sia accorta che la figlia non era più seduta sul sedile posteriore. Così è scesa dall’auto, ha preso velocemente in braccio la figlia e l’ha portata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

Sulla dinamica dell’incidente indagano intanto i militari dell’Arma.

