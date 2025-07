Salerno si indigna per le immagini relative ad un episodio di violenza che si è verificato oggi pomeriggio nel quartiere Carmine.

Un uomo, dopo essersi spogliato della t-shirt, ha iniziato ad inveire contro una giovane donna in strada per poi tirarle i capelli e farla cadere sul marciapiedi. In seguito l’ha più volte colpita con la maglietta sulla testa continuando ad urlarle contro.

La sventurata è rimasta seduta a terra in lacrime davanti agli occhi dei passanti che avrebbero allertato le Forze dell’Ordine per poi tentare di calmarla. Non è chiaro se i due siano conoscenti o degli estranei.

La scena che ha indignato la città è stata ripresa da un passante con lo smartphone e in poco tempo ha fatto il giro del Web.

Sono in tanti i salernitani che lamentano una condizione di scarsa sicurezza per le strade cittadine e il ripetersi di episodi di violenza, soprattutto nelle ultime ore, che preoccupano non poco i residenti.