Invasione russa in Ucraina. La solidarietà del Vescovo De Luca alle comunità presenti nel Vallo di Diano

Sono ore di angoscia per quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore.

Le immagini dell’attacco della Russia all’Ucraina preoccupano il mondo intero: forti esplosioni a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev, dove i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell’aeroporto. Preoccupata e angosciata anche la comunità ucraina presente nel territorio del Vallo di Diano, in pensiero per i propri cari lontani.

Solidarietà in queste ore è stata espressa anche dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca: “In questo assurdo clima di guerra e di violenza il pensiero va alla comunità ucraina non solo del nostro territorio ma di tutta la Campania – ha affermato – La guerra ci riporta a quell’inutilità di strage e di fallimento, di umanesimo. Tutti siamo consapevoli che il ricorso alle armi porta alla sconfitta e alla dolorosa perdita di vite umane”.

“Siamo vicini alle comunità e a tutte le popolazioni coinvolte – conclude – Ci auguriamo che tutto ciò possa essere fermato dall’umana intelligenza e dall’etica non conflittuale degli scontri”.