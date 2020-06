Intensificati i controlli della Polizia a Salerno. Emessi provvedimenti nei confronti di pregiudicati

Il Questore di Salerno ha inoltrato 2 proposte di misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della Polizia di Stato nei confronti di persone che hanno dimostrato di essere particolarmente inclini a violare le leggi rappresentando così un pericolo per la collettività.

Per lo stesso motivo il Questore ha inoltrato richiesta al Tribunale di Salerno per l’aggravamento della misura di prevenzione già in corso nei confronti di una persona.

Emessi, inoltre, 12 provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di pluripregiudicati che fuori dal luogo di residenza hanno attuato truffe o tentativi di truffa nei confronti degli anziani approfittando della loro vulnerabilità.

Infine, 12 sono i provvedimenti di avviso orale adottati dal Questore di Salerno nei confronti di persone pregiudicate che, in particolare in questo periodo, hanno manifestato spregio verso le regole del vivere civile ignorando le misure di contenimento della diffusione da contagio da Coronavirus.

– Claudia Monaco –