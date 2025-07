Nel corso di mirati servizi svolti nell’ambito della sicurezza urbana, la Polizia Locale di Agropoli, diretta dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi, nella tarda serata di ieri a seguito di un’attività di monitoraggio del territorio, e in particolare delle zone della movida, ha identificato un uomo in possesso di un considerevole quantitativo di hashish.

Effettuati i dovuti controlli in banca dati SDI è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti penali, anche specifici. Viste le violazioni di legge gli agenti hanno proceduto al sequestro probatorio della sostanza stupefacente e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania atteso che l’articolo 73 del DPR n.309/1990 prevede la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro per chiunque viene trovato in possesso di droghe leggere.

Nell’ambito dello stesso servizio è stata segnalata alla Prefettura un’altra persona trovata in possesso di hashish in quantità riconducibili all’uso personale.

L’attività effettuata ha portato inoltre all’identificazione di un’altra persona già segnalata in precedenza ai sensi dell’articolo 192 Codice della Strada in quanto non si era fermata all’alt della Polizia Locale: è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e il veicolo era privo di assicurazione. Sono scattati quindi il fermo amministrativo e la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.200 euro.