La Regione Basilicata e l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza sono state protagoniste al prestigioso Forum 2025 “Logos & Téchne” promosso da Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), un evento che ha riunito a Siracusa professionisti, manager, ricercatori e rappresentanti istituzionali per un confronto approfondito sul ruolo, le sfide e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (IA) sul futuro della sanità, con l’obiettivo di promuovere un uso responsabile, etico e sostenibile dell’intelligenza artificiale.

Nel contesto delle “Call for practice” dedicate all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, la Regione Basilicata e il “San Carlo” sono state selezionate per l’innovativo progetto basato sull’IA applicata allo screening del tumore della prostata.

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario – ha affermato il direttore generale per la Salute e le Politiche della persona Domenico Tripaldi – ha un enorme potenziale che mira a migliorare qualità, efficienza, tempestività e accessibilità, rafforzando la relazione tra cittadini e Sistema Sanitario. L’adozione di un software di IA in un importante screening come quello della prostata, avviato recentemente in Basilicata, permette diagnosi rapide e precise, fondamentali per ridurre l’incidenza di malattie gravi come quelle oncologiche, contribuendo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. L’obiettivo del software di IA nel campo della diagnosi del tumore prostatico è quello di coadiuvare il radiologo nell’identificazione di quelle lesioni che l’occhio umano potrebbe perdere e che si possono riconoscere solo attraverso un’analisi profonda dei dati di un’immagine”.

“La partecipazione della nostra Azienda – ha spiegato il Direttore Generale Giuseppe Spera – evidenzia il costante impegno nel rendere l’innovazione tecnologica una risorsa preziosa al servizio della salute. Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di condividere la nostra esperienza con la platea del Forum Fiaso. Utilizzare un approccio all’avanguardia nella campagna di screening oncologico sui tumori alla prostata significa riuscire a velocizzare i tempi e a migliorare l’accuratezza diagnostica. Questo approccio supporta lo specialista nelle operazioni di segmentazione e di classificazione delle lesioni prostatiche, migliorando la stratificazione del rischio e contribuendo a una diagnosi precoce e a una riduzione delle sovradiagnosi, con evidenti benefici per i pazienti e per l’efficienza del sistema sanitario”.

“L’intelligenza artificiale, se guidata da una visione etica e orientata al bene comune, può rappresentare un vero salto di qualità nella diagnosi precoce e nella presa in carico dei pazienti – ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico – Lo dimostra il progetto che come Regione, insieme al San Carlo, abbiamo avviato nello screening del tumore alla prostata: un esempio concreto di come la tecnologia, quando applicata con rigore clinico e responsabilità, possa supportare il lavoro degli specialisti e contribuire a salvare vite. È questa la direzione che stiamo perseguendo anche attraverso strumenti come il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e gli investimenti del PNRR, per costruire un sistema sanitario più moderno, equo e vicino alle persone, in cui innovazione e umanizzazione procedano di pari passo”.

Il progetto è stato apprezzato e citato quale esempio anche sulla stampa nazionale. Si legge su Il Secolo XIX: “I progetti, spesso sostenuti dal ministero della Salute, partono anche da Regioni piccole come la Basilicata che, qualche settimana fa, ha avviato uno screening sul tumore alla prostata, il secondo in Italia dopo un primo test in Lombardia”.