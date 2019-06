Inquinamento indoor. Un nemico invisibile, cos’è e come mettersi al riparo

Quello dell’inquinamento indoor è un fattore che non siamo abituati a prendere in considerazione: chiusi tra le quattro mura domestiche, o in ufficio, nella scuola dei nostri figli ed addirittura in ospedale, pensiamo si essere al riparo da smog e sostanze nocive che invece inquinano l’aria dall’esterno.

In realtà, l’aria delle nostre case e dei nostri uffici, in generale nei luoghi confinati, è più inquinata di quello che immaginiamo. L’espressione “ambiente indoor” è riferita agli ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali ed in particolare, a quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto.

L’inquinamento indoor si riferisce alla presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici nell’aria degli ambienti chiusi di vita e di lavoro.

Nel caso di abitazioni, scuole, uffici, edifici pubblici, mezzi di trasporto, ecc., l’inquinamento indoor viene frequentemente sottovalutato per fattori di natura squisitamente culturale, psicologica o storica. In realtà, diverse ricerche hanno dimostrato che in questi luoghi l’esposizione ad inquinanti di varia natura è addirittura superiore a quella relativa agli inquinanti in ambiente esterno o industriale.

I LIVELLI DI CONCENTRAZIONE che gli inquinanti raggiungono all’interno degli edifici generalmente sono superiori a quelli dell’aria esterna e soprattutto la quantità di tempo trascorso dalle persone all’interno degli edifici, rispetto a quello trascorso all’esterno è di un ordine grandezza maggiore. Circa il 90%.

Uno studio condotto già nel 1998 dall’EPA ha stimato che le concentrazioni indoor sono generalmente da 1 a 5 volte maggiori rispetto a quelle outdoor in quanto all’inquinamento dell’aria esterna si aggiunge quello interno e che l’esposizione indoor è da 10 a 50 volte superiore all’esposizione outdoor.

I possibili disturbi causati dall’inquinamento indoor:

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inquinamento dell’aria indoor è responsabile di 4,3 milioni di decessi ogni anno.

Sotto la sigla Sick building syndrome (Sbs) sono indicati alcuni disturbi, come irritazioni agli occhi, mal di testa, nausea, torpore, sonnolenza.

Alla Sbs si aggiungono la Building related illness (Bri), disagio legato alle sostanze contaminanti presenti negli ambienti interni, e la Multiple chemical sensitivity (Mcs), ossia l’impossibilità di tollerare un ambiente chimico o una classe di sostanze chimiche.

Che fare, dunque, per migliorare l’aria negli ambienti chiusi ed evitare disagi per la salute?

È sufficiente aerare le stanze almeno un’ora al giorno, usare panni elettrostatici o in microfibra per togliere la polvere, adoperare meno sostanze chimiche per la pulizia della casa, avere una corretta manutenzione degli impianti aeraulici. Anche installare un condizionatore apporta dei benefici. Difatti attraverso l’azione filtrante ed il controllo dell’umidità relativa, si migliora, e di molto, la qualità dell’aria interna. Molto importante, però, è averne una corretta manutenzione. I filtri, se esauriti, non svolgono più la loro funzione di filtraggio e quindi l’igienicità sarà compromessa.

Oggi, grazie all’Ecobonus 2019 (detrazione fiscale del 65% sull’acquisto di un nuovo condizionatore, manutenzione impianti, etc.), l’eventuale spesa diventa anche conveniente.

Piccoli comportamenti che permettono grandi risultati.

