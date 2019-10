Infravie srl di Sant’Arsenio all’aeroporto di Ciampino per il rifacimento della segnaletica orizzontale

Un’importante commissione a livello nazionale per l’azienda Infravie srl di Sant’Arsenio, che nei mesi scorsi ha portato a compimento il rifacimento della segnaletica orizzontale presso l’aeroporto di Ciampino.

Il personale della Infravie srl, altamente formato e qualificato per operare in massima sicurezza e professionalità, ha impiegato circa tre mesi al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale all’interno

dell’aeroporto di Ciampino, in termospruzzato plastico, un materiale utilizzato sulle autostrade e negli aeroporti grazie alla sua elevata qualità e durata superiore rispetto agli altri materiali. Viene impiegato dalle migliori aziende del settore per garantire la messa in sicurezza delle piste, dei percorsi e dei passaggi pedonali aeroportuali.

“In Italia siamo in pochi ad utilizzare mezzi e materiali altamente professionali per garantire un lavoro altamente qualificato – ha dichiarato il titolare di Infravie Angelo Sacco – e, in particolare nel Sud Italia, siamo praticamente gli unici. Pochi anni fa abbiamo svolto un lavoro analogo anche all’aeroporto di Fiumicino”.

L’azienda si occupa di produzione e installazione di segnaletica verticale, realizzazione di segnaletica orizzontale, verniciatura gallerie, impiantistica e installazione di barriere stradali di sicurezza.

“La costante formazione del nostro team – ha concluso Angelo Sacco – e il continuo rinnovo delle tecniche e materiali di costruzione, oltre ai mezzi per realizzare i lavori nei tempi e nei modi richiesti, costituiscono il nostro punto di forza che ci consente di avere committenti importanti e migliorare sempre di più i nostri standard aziendali”.

– Maria De Paola –