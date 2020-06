Infol@voro 2.0:occasioni nel Vallo di Diano. Concorsi per Agenti di Polizia Locale e all’Università di Milano

– L’Università degli Studi di Milano ha indetto due selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 13 risorse in area amministrativa. In caso di elevato numero di domande di partecipazione ai concorsi, l’Amministrazione procederà con una preselezione. Si tratta di 9 posti per l’Area Amministrativa con attività di supporto amministrativo all’attività didattica – Cat. C1 e 4 posti per l’Area Amministrativa con attività di supporto contabile – Cat. C1. Per partecipare è necessario presentare le domande esclusivamente per via telematica entro il 6 luglio dalla casella di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato all’indirizzo PEC unimi@postecert.it (Bando e Domanda: Amministrativi – Contabili )

VALLO DI DIANO

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca una barista da inserire nel team di lavoro. La figura ricercata deve avere una precedente esperienza nel settore. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termo sanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– redazione –