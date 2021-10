Infol@voro 2.0: varie opportunità nel Vallo di Diano. Concorsi pubblici in Puglia e in Toscana

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– MediaWorld, nota catena di punti vendita di elettrodomestici ed elettronica, seleziona personale in vista di assunzioni. Si ricercano commessi e altre figure da assumere nei punti vendita del brand, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio, ma anche personale da assumere presso l’headquarter del Gruppo. Gli inserimenti vengono effettuati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, con orario full time e part time, e tirocini retribuiti con rimborso spese della durata di 6 mesi. Gli interessati possono candidarsi visitando la sezione web dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, MediaWorld Lavora con noi, e registrando il curriculum nell’apposito form online

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– Numerosi posti di lavoro in Toscana nel settore amministrativo grazie ai concorsi indetti dal Comune di Prato. Sono previste due selezioni pubbliche per 8 assunzioni a tempo indeterminato. I bandi sono stati pubblicati per reclutare 3 funzionari amministrativi (Cat. D/D1) e 5 istruttori amministrativi (Cat. C/C1), di cui 2 unità da reclutare per l’anno 2021 e 3 unità da reclutare per l’anno 2023. Le assunzioni dei candidati selezionati sono a tempo indeterminato e pieno. Le selezioni pubbliche avverranno attraverso lo svolgimento di 2 prove d’esame: prova scritta con quesiti a risposta multipla sulle materie elencate nei rispettivi bandi e prova orale con colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Le domande di ammissione devono essere presentate registrandosi ad apposita procedura telematica entro le ore 13.00 del 21 ottobre

– Nuove assunzioni in Puglia con i concorsi indetti dal Comune di Tricase, in provincia di Lecce, volti alla copertura di 11 posti di lavoro. La procedura concorsuale prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di diplomati per ricoprire vari profili professionali. Verranno assunti 4 istruttori di vigilanza – categoria C – posizione economica C1, per il settore Polizia locale e 7 istruttori amministrativo-contabili – categoria C – posizione economica C1. I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli e anche del superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 28 ottobre

VALLO DI DIANO

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di abbigliamento e articoli sportivi, ricerca due commesse, un magazziniere e un addetto alle vendite online da inserire in organico. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– Il Caseificio “La Luciana” di Sassano è alla ricerca di un operaio di caseificio. Il profilo selezionato si occuperà di tutte le fasi di lavorazione del latte, di produzione dei formaggi e della ricotta e dell’affumicatura. E’ richiesta esperienza, anche breve, nel settore caseario, specificamente nella produzione. Si offre contratto a tempo indeterminato. Per informazioni e per organizzare un appuntamento in sede telefonare al 324/8040131

– Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di Polla ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico: PROFILO A: SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B: DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A) OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate inviando una mail assigreco@gmail.com

– Storica società automotive in forte crescita nel Vallo di Diano cerca Digital Marketing Specialist da inserire nel proprio organico a tempo pieno. La persona avrà la responsabilità di gestire i canali social dei clienti e proporre strategie di marketing da attuare online, collaborando con il team di commerciali e con gli altri membri dello staff. Lavoro in sede. Nello specifico le sue attività saranno: Gestione e creazione di contenuti per le pagine social (Facebook e Instagram) e social business (LinkedIn); Gestione e creazione contenuti per il sito vendita: auto usate e prodotti per l’e-commerce; Dimistichezza con CMS in particolare con piattaforma WordPress e Woocommerce; Monitoraggio dell’engagement rispetto alle attività svolte con report programmati da indirizzare alla tecnostruttura; Creazione di campagne con obiettivi specifici sulle piattaforme di social di Facebook e Instagram e sui motori di ricerca come Google, sia per l’area service, che vendita; Svolgere l’attività di ricontatto clienti proattiva, relativa a generazione dei lead con le campagne antecedentemente descritte; Ideazione e gestione di piani editoriali creativi/originali e di proposte strategiche per innovare quotidianamente la presenza social media, da sottoporre preventivamente alla tecnostruttura; Creazione, Ideazione e Gestione di campagne di Email marketing atte a fidelizzare clienti esistenti ed accattivarne di nuovi; Intrattenere rapporti con i fornitori: Radio, Giornali e Tv Locali. La persona che cerchiamo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Laurea quinquennale e Master/Corsi inerenti alla posizione specificata; Perfetta conoscenza delle dinamiche dei principali social media, web ed email marketing; Orientamento alla generazione di contenuti creativi ed al raggiungimento degli obiettivi specifici; Buona capacità di conversione delle esigenze commerciali in content attrattivi e coerenti col business di riferimento, buona capacità di copywriting; Conoscenza ed utilizzo di programmi di grafica per la creazione di immagini da pubblicare sui social; Conoscenza ed utilizzo di siti e piattaforme di ecommerce; Passione e curiosità per i trend social, della comunicazione digitale e non; Buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro di team, creatività, spirito di iniziativa. Non scartiamo a priori candidati che non possiedono tutti i requisiti, a patto che ci siano le caratteristiche più importanti: autonomia, affidabilità, passione e voglia di lavorare. Se ti mancano alcuni requisiti, spiegaci perché sei proprio la persona che stiamo cercando e noi prenderemo in considerazione la tua candidatura. Preferibile residenza nella provincia di Salerno Contratto di lavoro: Full Time, Assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il curriculum a vendita@autohaussrl.it – amministrazione@autohaussrl.it – valeolivo.92@gmail.com

– La Ferramenta Eurofer, con sede in via Nazionale a Padula Scalo, è alla ricerca di una persona addetta alla contabilità con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail eurofermgb@gmail.com

– La E.G.A Ferro srl, azienda leader nella lavorazione del ferro con sede in via Codaglioni nella Zona Industriale a Teggiano, seleziona personale da inserire nell’organico aziendale. Le figure richieste sono: Saldatore con esperienza nella carpenteria metallica e che sappia leggere i disegni, un Geometra con esperienza. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail egaferro@libero.it

– La concessionaria Casalmotor di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca risorse che rispondano ai seguenti requisiti: ottime doti relazionali/Spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, conoscenza avanzata del pacchetto office, ottime abilità in ambito digitale, residenza nel Vallo di Diano/Golfo di Policastro/Val d’Agri/Lauria, è gradita la provenienza dai settori immobiliare/finanziario/assicurativo, titolo di studio minimo: diploma di maturità. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D. lgs 196/03, collegandosi al sito www.gruppocasale.it/offerte-lavoro/

– La Petracca Infissi srl, azienda leader nel settore dei serramenti e dell’arredamento con sede in via Nazionale a Padula, seleziona personale da inserire nell’organico aziendale. Le figure richieste sono: 1 laureato in informatica, 1 geometra, 2 operai anche senza esperienza lavorativa. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail info@petraccadesign.it

– La Sidel srl, azienda leader del settore serramenti, ricerca figure maschili con formazione tecnica da inserire in ufficio e nel settore produzione. Gli interessati potranno inviare il curriculum alla mail segreteria@sidelsrl.it

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di Addetto al controllo di gestione. Riportando alla direzione finanziaria ed amministrativa, la risorsa avrà responsabilità in particolare sulle attività di:

Principali competenze

Definizione di processi e procedure di pianificazione e controllo

Revisione delle procedure amministrative contabili (PAC) e le istruzioni operativo contabili (IOC) della Società

Partecipazione alla redazione del bilancio d’esercizio

Calcolo e monitoraggio dei costi e calcolo marginalità anche per commessa

Monitoraggio della contabilità analitica e di magazzino

Redazione del budget annuale e analisi degli scostamenti

Monitoraggio mensile del forecast

Aggiornamento ed analisi dei principali KPI di performance aziendale

Analisi economiche ad hoc e valutazione delle nuove iniziative di investimento

Conduzione di analisi specifiche su richiesta della Direzione per la condivisione di analisi e risultati

Fornire l’analisi delle vendite e delle marginalità a livello della Società

Elaborazione report mensili, analisi dei KPI operativi, gestionali e relativi scostamenti

Imputazione voci di costo/ricavo attraverso scritture di contabilità analitica finalizzate alla determinazione dei risultati mensili

Definizione del budget e controllo avanzamento risultati sulla base dei consuntivi;

Monitoraggio dei risultati e individuazione delle azioni correttive nei casi di eventuali scostamenti dal budget

Organizzazione del piano dei conti con codici di riclassificazione

Riclassificazione del Bilancio e Calcolo indici di bilancio

Redazione Business Plan

Determinazione costi e prezzi orari per centro di costo

Programmazione e pianificazione dei flussi finanziari

Analisi di fattibilità rispetto a ipotesi di nuovi progetti di business o nuove commesse

Supporto nella valutazione di eventuali operazioni straordinarie

Collaborare con la funzione Amministrazione e Finanza per la redazione e consolidamento del Bilancio di Gruppo.

Requisiti minimi richiesti:



Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in ambito Economico, Ingegneria Gestionale o similari.

Esperienza consolidata (almeno 5 anni) in ruoli analoghi di Società di medie/grandi dimensioni oppure presso Società di Revisione o presso Studi Commercialisti;

Conoscenza della lingua inglese,

Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel).

Completano il profilo: ottima capacità analitiche ed organizzative, pianificazione e forte orientamento al risultato, precisione ed attenzione ai dettagli oltre che un’abitudine nel lavorare per obiettivi e scadenze. Si offre contratto a tempo indeterminato; inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto Controllo di Gestione – Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016