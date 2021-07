Infol@voro 2.0: varie occasioni nel Vallo di Diano. Concorsi per OSS e funzionari amministrativi

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Opportunità di lavoro in Campania e Basilicata con il Gruppo La Doria. La nota azienda del settore alimentare seleziona personale per assunzioni presso le proprie sedi. Ecco le posizioni aperte per la Campagna Pomodoro 2021 e le figure cercate: Addetto controllo qualità, Carrellisti, Conduttori/Operatori di linea, Caldaisti, Addetti controllo cernita. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle selezioni in corso – La Doria “Lavora con noi”

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrefour, nota catena GDO, cerca candidati con e senza esperienza per assunzioni nei negozi in Italia. Inoltre, seleziona personale da assumere nei propri uffici e magazzini. Il Gruppo cerca varie figure per assunzioni e stage. Le ricerche sono rivolte a diplomati e laureati con esperienza variabile, a seconda dei ruoli, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Si ricercano, inoltre, diplomati, laureandi e neolaureati anche senza esperienza. Per questi ultimi vengono attivati tirocini retribuiti, per lo più con rimborso spese mensile e buoni pasto. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo e inviando il curriculum tramite l’apposito form online per rispondere agli annunci di interesse

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– Numerose opportunità di lavoro in Veneto grazie al concorso dell’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena del Comune di Valdagno, in provincia di Vicenza, per operatori socio sanitari. La selezione pubblica prevede la copertura di 17 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno – categoria B, posizione economica B1 da distribuire presso due strutture per anziani. I posti saranno assegnati così: 14 posti presso l’IPAB CSS Villa Serena di Valdagno (ente capofila); 3 posti presso l’IPAB Casa Tassoni di Cornedo Vicentino. In ragione del numero di domande di partecipazione, l’ente si riserva la possibilità di effettuare una preselezione. La procedura selettiva consisterà nel superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato al bando. Andrà presentata entro le ore 12.00 del 25 luglio con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Centro Servizi Sociali Villa Serena in Piazza Dante 6/a a Valdagno (VI); direttamente all’Ufficio Segreteria del Centro Servizi Sociali Villa Serena all’indirizzo di cui sopra, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00) previo appuntamento telefonico; per mezzo di PEC all’indirizzo info@pec.cssvillaserena.it

– Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto due concorsi per 8 funzionari di amministrazione. La selezione pubblica è rivolta a maggiorenni e finalizzata all’assunzione a tempo determinato (un anno, prorogabile per un massimo di sei mesi) V livello professionale da assegnare presso le strutture del CNR situate a Roma e a Taranto. I funzionari saranno così assegnati: 7 Funzionari di Amministrazione di cui 2 posti presso la Direzione Generale, 3 posti presso la Direzione Centrale Gestione delle Risorse, 2 posti presso la Direzione Centrale Servizi per la Ricerca della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma; 1 Funzionario di Amministrazione presso il Centro Interdipartimentale di Taranto. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di una prova d’esame orale. La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 18.00 del 26 luglio

VALLO DI DIANO

– Agenzia di Assicurazioni del Vallo di Diano ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico: PROFILO A, SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B, DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A)

OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate compilando il “Job Application Form” disponibile al seguente link https://forms.gle/aGXUbqQqeon9UVdaA.

– Addesso Living, azienda attiva nel commercio di materiali per l’edilizia, ceramiche e arredo bagno, con sedi operative a Polla e Salerno, cerca un addetto alle vendite, con pregressa esperienza, da inserire presso la sede di Polla (Zona industriale), nell’area edilizia e un esperto in comunicazione, social media e content marketing da inserire in organico a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione esterna. Per candidarsi inviare curriculum all’indirizzo mail: info@addessoliving.it

– Noto e avviato supermercato del Vallo di Diano cerca commessi per ampliare il suo organico. Nello specifico si cercano persone che possano ricoprire i ruoli di cassiera, repartista e fruttivendolo. Gli interessati possono inviare il curriculum a vallodidianosa@gmail.com

– Infissi Savino, azienda presente sul mercato dal 1986 e specializzata nella produzione di infissi e serramenti, ricerca operai con o senza esperienza. La ditta è situata nella Zona Industriale a Pantano di Teggiano. Per maggiori informazioni contattare il numero 349/3559754 o inviare la propria candidatura all’indirizzo savino-infissi@tiscali.it

– La Sa.gest. srl, azienda italiana leader nel settore Oil & Gas e manutenzioni industriali, ricerca una risorsa con conoscenze elettrotecniche da inserire in magazzino con mansioni di movimentazione materiale in entrata ed in uscita e controllo documentale delle spedizioni e delle scorte, possessore di Patente C. Area di residenza della figura ricercata Buccino/Atena Lucana. Per invio curriculum: info@sagest.org

– Imparato Service srl con sede in località Sant’Antuono a Polla è alla ricerca di un lavaggista auto con esperienza. Per colloqui contattare il numero 335/6640733

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– L’azienda Sidel di Buonabitacolo ricerca squadra addetta alla posa in opera di serramenti nella zona di Salerno. La squadra, oltre ad una buona esperienza, dovrà essere munita di attrezzatura. Per le candidature inviare una mail a segreteria@sidelsrl.it

– La concessionaria Casalmotor di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni, conoscenza del pacchetto Office/internet, ottime doti relazionali, spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, residenza nel Vallo di Diano Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it

– Studio di consulenza con sede nel Vallo di Diano seleziona una figura di tirocinante nell’area consulenza del lavoro. Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: diploma di Istituto tecnico commerciale e/o laurea triennale/magistrale in campo economico/giuridico; conoscenza base in materia di diritto del lavoro; buone doti relazionali; proattività e volontà di crescita professionale. Le candidature saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se inviate al seguente indirizzo e-mail: tirocinio.consulenza@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano, operante nel commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico, per ampliamento del proprio organico ricerca: un magazziniere – Età 18-35 anni, per carico/scarico merce, sistemazione merce a scaffale, preparazione ordini e spedizioni. E’ preferibile esperienza già acquisita, anche nell’uso di carrello elevatore e possesso di patente B per eventuali sporadiche consegne/ritiri in zona; un esperto/esperta contabile – Età 18-35 anni, con diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o similare. Esperienza in ambito contabile, fiscale ed amministrativo. Ottima conoscenza uso del computer e pacchetto office. Emissione DDT, fatture, note credito, controllo E/C, analisi controllo gestione mensile, contabilità fornitori e clienti, ecc. Inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email: lavoronelvallo@gmail.com

– La Casalmotor di Sala Consilina ricerca una figura da inserire nel proprio organico con la mansione di meccatronico. Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa come tecnico d’officina; diploma di Maturità Professionale; buona manualità; buona conoscenza dei pacchetti Office/Internet; puntualità e precisione. Se in possesso dei requisiti richiesti inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail comunicazione@gruppocasale.it

– L’azienda DFL s.r.l. di Sala Consilina ricerca, per ampliamento del proprio organico, figure con mansione di magazziniere specializzato. Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; possesso del patentino per guida carrelli elevatori (requisito non obbligatorio); capacità di problem solving; disponibilità immediata; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di adattamento al team di lavoro; flessibilità a lavorare su turni; età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: job@gruppolamura.it. La candidatura è aperta ad ambo i sessi. Si rende noto che tutti i c.v. inviati verranno analizzati da società esterna di reclutamento specializzata per poi essere sottoposti all’attenzione della DFL