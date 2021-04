Infol@voro 2.0: varie occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni nell’ambito socio-sanitario

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Assunzioni nel settore socio-sanitario con la Società Dolce. La cooperativa seleziona diverse figure professionali, tra cui OSS, medici, infermieri, ausiliari ed educatori, per posti di lavoro in Lombardia ed Emilia Romagna. Il reclutamento è riservato a candidati in possesso di laurea, diploma o attestati attinenti ai diversi ruoli da coprire. Le assunzioni prevedono inquadramento con contratto a tempo indeterminato o determinato ed anche possibilità di lavoro in regime di libera professione. Per molte delle posizioni aperte è inoltre preferibile essere automuniti e aver maturato esperienze lavorative in servizi analoghi. Gli interessati possono visitare la sezione Lavora con Noi della cooperativa, cliccando su “Ricerche in corso” possono visualizzare tutte le posizioni aperte. Selezionando quella di proprio interesse è possibile inviare una candidatura seguendo le specifiche indicazioni riportate

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Portici, in provincia di Napoli, ha indetto due concorsi rivolti a persone maggiorenni e finalizzati a 14 nuove assunzioni in diversi profili professionali. In relazione al numero di domande pervenute per ciascun concorso può essere prevista una prova preselettiva. I posti a concorso sono cosi suddivisi: 4 posti di Istruttore Direttivo, Area Vigilanza, categoria D, a tempo pieno e indeterminato; 10 posti di Istruttore di vigilanza, Agente di Polizia Municipale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, di cui 3 posti riservati ai volontari delle Forze Armate. Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato ai bandi, devono essere presentate entro il 22 aprile con una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di Portici, Via Campitelli snc, 80055; a mezzo raccomandata A/R allo stesso indirizzo; tramite PEC a ist.direttivo.vigilanza.sicurezza@pec.comuneportici.it

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano, operante nel commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico, per ampliamento del proprio organico ricerca: un magazziniere – Età 18-35 anni, per carico/scarico merce, sistemazione merce a scaffale, preparazione ordini e spedizioni. E’ preferibile esperienza già acquisita, anche nell’uso di carrello elevatore e possesso di patente B per eventuali sporadiche consegne/ritiri in zona; un esperto/esperta contabile – Età 18-35 anni, con diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o similare. Esperienza in ambito contabile, fiscale ed amministrativo. Ottima conoscenza uso del computer e pacchetto office. Emissione DDT, fatture, note credito, controllo E/C, analisi controllo gestione mensile, contabilità fornitori e clienti, ecc. Inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email: lavoronelvallo@gmail.com

– L’azienda DFL s.r.l. di Sala Consilina ricerca, per ampliamento del proprio organico, figure con mansione di magazziniere specializzato. Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; possesso del patentino per guida carrelli elevatori (requisito non obbligatorio); capacità di problem solving; disponibilità immediata; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di adattamento al team di lavoro; flessibilità a lavorare su turni; età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: job@gruppolamura.it. La candidatura è aperta ad ambo i sessi. Si rende noto che tutti i c.v. inviati verranno analizzati da società esterna di reclutamento specializzata per poi essere sottoposti all’attenzione della DFL

– Rinomata officina del Vallo di Diano è alla ricerca di un elettrauto e di un meccanico con esperienza. Gli interessati all’offerta possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo assunzionivallo@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– L’azienda Pracal, con sede a Polla, è alla ricerca di varie figure professionali da inserire in organico, da operai al settore amministrativo. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail commerciale@pracal.com .Per eventuali informazioni: 0975 390458

– La concessionaria Casalmotor di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni, conoscenza del pacchetto Office/internet, ottime doti relazionali, spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, residenza nel Vallo di Diano Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it

– Azienda del Vallo di Diano offre opportunità di lavoro come venditore per tentata vendita di prodotti surgelati e gelati, preferibilmente munito di patente C . Gli interessati posso telefonare al numero 0975 511454 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare curricula a salluzzi.sas@tiscali.it

– La Casalmotor di Sala Consilina ricerca una figura da inserire nel proprio organico con la mansione di meccatronico. Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa come tecnico d’officina; diploma di Maturità Professionale; buona manualità; buona conoscenza dei pacchetti Office/Internet; puntualità e precisione. Se in possesso dei requisiti richiesti inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail comunicazione@gruppocasale.it

– La Spolzino Termosanitari, azienda leader nel settore idrotermosanitario, sita a Sala Consilina, è alla ricerca per il rafforzamento del proprio organico di due figure. Un buyer con esperienza nella medesima posizione e soprattutto nel settore della termoidraulica. La risorsa dovrà occuparsi della gestione diretta degli acquisti e degli approvvigionamenti in aziende di produzione e controllo dei medesimi mediante rapporto diretto con i magazzini, della ricerca dei fornitori/prodotti che meglio rispondono alle esigenze dell’azienda, con relativa analisi della convenienza e gestione dei costi/prodotto. Un interior designer con competenze specifiche nella progettazione di modelli 3D e rendering, adatti per cataloghi, giornalini promozionali, web etc. Le capacità ricercate sono sicuramente di natura grafica, ma la risorsa deve essere aperta ad accogliere tutte le esigenze del contesto aziendale che seppur collegate alle competenze da noi ricercate, potrebbero avere natura diversa. NB: Se non in possesso dei suddetti requisiti, astenersi dalla candidatura. Per informazioni e candidature inviare curriculum alla mail info@spolzino.it o telefonare al numero 0975/45575

– La Pracal srl con sede a Polla cerca un commerciale estero esperto con conoscenza delle Lingue Inglese e Spagnola, disponibile a trasferte e soggiorni nei mercati di riferimento. Requisiti minimi- Conoscenza fluente delle lingue inglese e spagnola, ottime doti relazionali, padronanza dei principali strumenti informatici, capacità di gestire risorse. Requisiti preferenziali – Esperienza pregressa nella medesima mansione, capacità di gestire un team di lavoro, disponibilità immediata. Inviare il curriculum a marketing@pracal.com – commerciale@pracal.com

– La Padulfer srl, rinomata azienda con sede a Polla che produce e commercializza materiali per l’edilizia, cerca saldatori carpentieri da inserire in organico. Per inviare il curriculum scrivere a padulfersrl@gmail.com oppure rivolgersi al numero 331/7582887 (anche messaggi WhatsApp)

