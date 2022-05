Infol@voro 2.0: tante occasioni nel Vallo di Diano. La RAI cerca tecnici in Campania e Basilicata

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– La Radiotelevisione Italiana cerca periodicamente personale per assunzioni presso le proprie sedi. E’ attivo un bando per 85 Tecnici della produzione da assumere in Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nello specifico si cercano 6 risorse per la sede di Napoli e 6 per quella di Potenza. L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. E’ prevista una RAL (retribuzione annua lorda) pari a circa 23.200 euro in ingresso e a circa 26.400 euro allo scadere dei 3 anni. Gli interessati possono visitare questa pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo Rai “Lavora con noi”. La stessa è raggiungibile attraverso l’area “La Rai Cerca” del portale web riservato al recruiting, nella quale vengono pubblicati i bandi Rai. Una volta individuato il concorso Rai di interesse, occorre compilare l’apposito form online di candidatura, allegando i documenti richiesti dall’avviso di selezione entro i termini di scadenza indicati. Una volta confermato l’invio della domanda online, il sistema genera in automatico un messaggio di posta elettronica che viene inviato all’indirizzo mail indicato dai candidati, contenente la conferma di ricezione della candidatura. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12.00 del 16 giugno

– Lavoro per addetti alle pulizie delle camere di hotel e residence a Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Si prevedono 30 assunzioni a tempo determinato e parziale di risorse con licenza media, anche senza esperienza. Le candidature dovranno pervenire entro il 12 giugno. Le attività di pulizia interesseranno camere in hotel e appartamenti turistici in residence. Coloro che desiderano candidarsi all’opportunità di lavoro per addetti alle pulizie a Trieste devono possedere la licenza media, oltre a buona volontà, affidabilità, uso della posta elettronica e navigazione in internet. Ai candidati selezionati sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi e parziale, con orario lavorativo dalle 9.00 alle 13.00. Gli interessati a inviare al propria candidatura possono scrivere entro il 12 giugno al seguente indirizzo email angela.gorla@gruppoprometa.it.

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Benevento ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di agenti di Polizia Municipale. La selezione prevede la copertura di 4 posti di lavoro a tempo determinato (6 mesi) presso l’Area Vigilanza, per l’attuazione del progetto “Polizia Municipale di prossimità 2022”. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 6 giugno. La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei titoli e una prova d’esame scritta vertente sugli argomenti indicati nel bando. La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite procedura telematica entro il 6 giugno

VALLO DI DIANO

– Società di costruzioni edili, con sede nel Vallo di Diano e ben radicata sul territorio, ricerca 2 figure professionali da inserire nel proprio organico. Mansioni richieste: 1 diplomato geometra anche con prima esperienza lavorativa; 1 diplomato/a ragioniere anche con prima esperienza lavorativa. Inviare i curricula all’indirizzo ricercapersonale22@hotmail.com

– La Addesso Living è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento della rete di vendita. La risorsa dovrà occuparsi della vendita di ceramiche e arredo bagno presso lo showroom di Polla, accompagnando il cliente nel percorso decisionale d’acquisto. Requisiti: diploma e/o Laurea (preferibilmente in ambito tecnico); disponibilità a lavorare il sabato mattina; conoscenza di Excel oltre che di applicativi informatici; familiarità con le problematiche e attitudini commerciali; disponibile a trasferte. Competenze: capacità comunicative; dinamicità e proattività; orientamento al risultato; pianificazione ed organizzazione. Altre informazioni: la selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs n. 198/2006). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2016/679 (GDPR) all’indirizzo email job@addessoliving.it

– STUDIO 21 S.R.L.S (Consulenza Servizi a Imprese) con sede a Sala Consilina seleziona: addetta/o contabilità fiscale (con esperienza); addetto amministrativo (con esperienza in pratiche presso c.c.i.a.a.). Inviare curriculum esclusivamente via mail a: selezioni2021@tiscali.it

– Azienda operante nel Vallo di Diano cerca due figure da inserire nel proprio organico. MANSIONI ASSEGNATE: gestione merce in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); preparazioni ordini clienti; organizzazione logistica; consegna merce a corto raggio. PROFILO RICHIESTO: munito di patente B; si richiede esperienza minima pregressa; buone capacità di organizzare di utilizzare commissionatori e/o carrelli; capacità di lavorare in team; disponibilità immediata. Inviare la candidatura all’indirizzo mail infolavoroatena@gmail.com

– Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, cerca per ampliamento organico le seguenti figure: carrozziere con esperienza o apprendista carrozziere, magazziniere con esperienza nel settore auto, grafico con conoscenza informatica Per informazioni telefonare al numero 335/6640733. Inviare il proprio curriculum agli indirizzi mail admin@imparatoservice.it oppure comunicazione@imparatoservice.it

– La Pracal Srl, società leader nel settore produttivo per profili in alluminio e acciaio con sede a Polla, ricerca per ampliamento del proprio organico 2 autisti. REQUISITI: Patente CQC merci – disponibilità a turni spezzati; Carico e scarico merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità; Gestione ritiri e consegne; Eseguire gli ordini richiesti nelle tempistiche stabilite; Flessibilità oraria; Disponibilità nel trattenersi qualche giorno fuori sede; Disponibilità immediata, disponibilità allo straordinario, organizzazione nel lavoro, ordine e precisione. OFFERTA LAVORATIVA: l’azienda offre l’inserimento all’interno di un’importante realtà del territorio ove contratto, inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo mail personale@pracal.com

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca risorsa da inserire nel proprio team vendite che risponda ai seguenti requisiti: ottime doti relazionali/Spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, conoscenza avanzata del pacchetto office, ottime abilità in ambito digitale, residenza nel Vallo di Diano o Comuni limitrofi, è gradita la provenienza dai settori immobiliare/finanziario/assicurativo, titolo di studio minimo: diploma di maturità. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, all’indirizzo selezionipersonale2021@gmail.com

– Il Monna Lisa Bistrot, con sede in via Nazionale 58 a Montesano sulla Marcellana, è alla ricerca di personale per sala, cucina e caffetteria, un aiuto cuoco e un barista/barman. Le figure richieste devono avere esperienza nel settore. È gradito incontro per conoscenza, confronto e per discutere sui dettagli di lavoro. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0975.030429. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo bistrot.monnalisa@gmail.com

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura di Sala Consilina operante nel settore della grande distribuzione commerciale, è alla ricerca di varie figure professionali. Per scoprire tutte le offerte di lavoro e candidarsi CLICCARE QUI

– Cercasi magazziniere nel settore automotive presso Service Concessionaria del Vallo di Diano. Per la ricerca del profilo sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza di almeno 1 anno come magazziniere di ricambi nel settore automotive, abilità nel gestire più compiti e mansioni contemporaneamente, capacità di relazionarsi con il personale interno ed esterno, buon utilizzo di strumenti informatici e propensione all’apprendimento di nuovi programmi e processi, diploma di scuola superiore, puntualità, precisione e attenzione, disponibilità immediata. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo email personalautomotive22@gmail.com

– L’Azienda Vama, operante nel settore alimentare da oltre 30 anni, è alla ricerca di un responsabile logistica. La risorsa sarà inserita in un contesto professionale complesso e si occuperà della organizzazione dei flussi di lavoro ed attribuzione degli incarichi giornalieri, verifica degli strumenti in dotazione allo staff, monitoraggio delle procedure di sicurezza, controllo dell’operatività dello staff in termini di efficienza ed efficacia delle tempistiche, verifica dell’utilizzo adeguato di spazi e mezzi, pianificazione e programmazione delle attività di carico merce, verifica dei processi di carico dei clienti destinatari e scarico merce in entrata degli acquisti effettuati presso i fornitori e controllo giacenze di magazzino. Avrà la responsabilità della raccolta, controllo e archiviazione della documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino; controllo quantità e qualità della merce; attività di garanzia dei quantitativi di scorte e giacenze; gestione standard delle richieste di spedizione; organizzazione ed attuazione degli inventari; registrazione di bolle d’accompagnamento e gestione dei movimenti sul software gestionale. Alla risorsa viene affidato lo staff di servizio e il coordinamento e coinvolgimento dello stesso, motivazione, correzione tecnica e mantenimento degli standard di comunicazione e relazione, riunioni e briefing operativi. Nella stessa ottica, l’azienda richiede il rispetto del codice comportamentale di azienda e il rispetto dei valori e dei beni dell’azienda da fare propri e da trasferire al proprio team di lavoro. Requisiti minimi richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, età compresa dai 19 ai 45 anni, patente di guida B, capacità comunicative e relazionali, proattività e flessibilità, capacità organizzative, buona conoscenza delle strumentazioni informatiche, teamwork e problem solving, ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office e particolarmente di Excel, conoscenza di principi di contabilità e gestione della documentazione di settore (bolle, ordini, ddt, liste di carico). E’ previsto un inserimento a scopo conoscitivo attraverso un contratto a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione, è riconosciuto in fase d’ingresso un periodo di affiancamento e formazione. La retribuzione è valorizzata in base alla reale esperienza pregressa in base al CCNL di riferimento. Orario di lavoro: Full-Time dal lunedì al venerdì. Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dati per le finalità di risposta al presente annuncio in conformità alle disposizioni del Regolamento EU 2016/679. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Sede di lavoro: Sassano (SA) Email: info@vamagastronomia.com

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di addetto al magazzino. DESCRIZIONE DELLE MANSIONI: gestione materiale in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); preparazioni ordini clienti; apertura a svolgere anche altre mansioni in base alle esigenze del settore PROFILO DEL CANDIDATO: si richiede esperienza minima pregressa; buona capacità di utilizzare o pregresso utilizzo di commissionatori orizzontali e verticali e/o carrelli retrattili; il possesso del patentino da carrellista costituirà titolo preferenziale; capacità di lavorare in team; proattività e precisione; orario di lavoro su turni; disponibilità immediata OFFERTA DI LAVORO: inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036, via Santa Maria degli Ulivi 1. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto Magazziniere. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– L’Azienda Vama, operante nel settore alimentare da oltre 30 anni, è alla ricerca di un Addetto alla produzione. La risorsa sarà inserita in un contesto professionale e si occuperà della produzione di prodotti alimentari. Requisiti minimi richiesti: massima serietà e professionalità, automunito/a, capacità comunicative e relazionali, proattività e flessibilità, teamwork. E’ previsto un periodo di formazione e affiancamento. Occupazione disponibile da subito. Sede operativa: Sassano Inserimento in azienda con orario di lavoro: Part-Time dal lunedì al venerdì. Possibilità di carriera Se interessato/a allegare un curriculum aggiornato ed inviarlo all’indirizzo email info@vamagastronomia.com. Qualora il profilo fosse idoneo si verrà ricontattati. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– Il supermercato MD di Polla è alla ricerca di una salumiera e di una scaffalista da aggiungere all’organico. Chiunque fosse interessato a candidarsi può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email mdaffiliato683@gmail.com

– Il Magic Hotel, con sede ad Atena Lucana, è alla ricerca di addetti al servizio di sala. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 348 3973163 – 0975 71292 oppure inviare una mail a info@magichotel.it

– Il Villa Torre Antica, con sede ad Atena Lucana, ricerca le seguenti figure: addetto/a alla sala; receptionist (Full time). E’ possibile inviare il curriculum alla seguente mail: info@hoteltorreantica.com

– Autolinee Curcio, con sede a Polla, Scario e Salerno, è alla ricerca di autisti di autobus con patente D – DE/CQC da inserire stabilmente in organico. L’azienda ha una rete di collegamenti via terra che copre ben 7 regioni italiane e garantisce la mobilità locale e nazionale di migliaia di persone. Per coloro che sono interessati, è possibile inviare il curriculum con il consenso al trattamento dei dati alla mail info@autolineecurcio.it

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca un meccanico/elettrauto. L’annuncio è rivolto a persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Invia la tua candidatura all’indirizzo informazione.risorse@gmail.com

– Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di Polla ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. PROFILO A: SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B: DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A) OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate inviando una mail assigreco@gmail.com

– Azienda affermata nel settore delle comunicazioni, con sede a Sala Consilina, seleziona figura professionale con esperienza nell’ambito della contabilità aziendale da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail g.rosciano@puntotelweb.com

– L’azienda Petracca Design di Padula, leader nella produzione di serramenti e di arredamento su misura, è alla ricerca di un ingegnere gestionale da inserire in organico. Gli interessati possono inviare curriculum e lettera di presentazione all’indirizzo mail jobspetraccadesign@libero.it