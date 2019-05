Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– E’ aperto un nuovo bando di Servizio Civile Universale per la selezione di 766 volontari da impiegare in progetti in Italia. In particolare, il bando è rivolto a 763 volontari da impiegare in progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili e a 3 volontari da impiegare nell’ambito del progetto “Italia Redondesco 2017” presentato dal Comune di Redondesco – Regione Lombardia. I progetti di Servizio Civile hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1400 ore annue. La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente. In ogni caso, l’avvio in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 15 dicembre 2019. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto ed inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata e raccomandata A/R o consegnata direttamente a mano. La scadenza è fissata per il 3 giugno (in caso di consegna a mano, la scadenza è anticipata alle ore 18.00 del 31 maggio)

– TECNOCASA – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobiliare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. Richiesto diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Offertaformazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculum a info@selezionetecnocasa.it – INFO: 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Cutro, in provincia di Crotone, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di quattro Agenti di Polizia Locale – Cat. C. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la sola valutazione dei titoli. Sarà possibile candidarsi fino al 30 maggio. Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Comune di Cutro – Area Polizia Municipale – Piazza del Popolo – Cutro (KR), entro il 30 maggio secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio protocollo nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nonché il martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00); mediante raccomandata con avviso di ricevimento; mediante posta certificata trasmettendo la documentazione al seguente indirizzo protocollo.cutro@asmepec.it

– L’Azienda Sanitaria Locale 02 di Lanciano-Vasto-Chieti ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di 30 posti di C.P.S.- Infermiere (cat. D – livello economico D). Di questi posti, 9 sono riservati ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale congedati senza demerito ed agli ufficiali in ferma biennale e prefissata delle Forze Armate. Le prove previste dal bando sono le seguenti: eventuale preselezione, prova scritta, prova pratica e prova orale. Le domande di partecipazione al concorso vanno prodotte esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line. La scadenza è fissata per il 3 giugno

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto, buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza specifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica selezione@cosilinauto.it

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienza nella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

– redazione –