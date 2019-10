Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. In Toscana concorso per 19 agenti di Polizia municipale

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– L’azienda Scavolini offre spazio ai giovani ed all’innovazione. L’azienda è alla ricerca di un laureando o neo laureato nel settore Marketing e Comunicazione da inserire in un tirocinio curriculare o extra-curriculare. Il compito del tirocinante sarà quello di creare un progetto di analisi su un sistema di KPI relativo alle attività di comunicazione aziendale, con particolare riferimento al digitale. Altro compito sarà quello di verificare l’applicazione di tutto ciò nel contesto aziendale ed anche nel mercato di riferimento. Inoltre, per l’inizio di un tirocinio curriculare o extra-curriculare, si ricerca un laureando o neolaureato in materie affini, con il compito di riorganizzare il materiale connesso alla formazione sulla salute e sicurezza aziendale. Si cercano poi Operaio addetto a macchine controllo numerico e Operaio specializzato settore legno. Per candidarsi cliccare QUI

– Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo e organizza giornate di selezione in Italia. Crewlink è il partner di reclutamento ufficiale per Ryanair. Ai futuri membri dell’equipaggio di cabina viene offerto un ambizioso percorso di formazione e carriera e uno stipendio altamente competitivo. Per reclutare gli assistenti di volo, Crewlink ha organizzato dei recruitment days in Italia, ossia delle giornate dedicate alla selezione del personale che si svolgono presso le principali città italiane. I partecipanti vengono invitati a svolgere test e colloqui finalizzati ad individuare i candidati più idonei che potranno lavorare a bordo degli aerei Ryanair. A Napoli l’appuntamento è previsto per il 25 ottobre. Gli assistenti di volo Crewlink possono beneficiare di: corso di formazione gratuito per cabin crew; compenso giornaliero durante la formazione (indennità); tariffe di viaggio altamente scontate e illimitate; flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo; possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi; interessanti opportunità di carriera; vivere un’esperienza entusiasmante con l’equipaggio di cabina. Gli interessati alle assunzioni Crewlink 2019 per Assistenti di Volo possono candidarsi cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ha indetto due concorsi per 6 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per 4 Assistenti di Vigilanza – Agenti di Polizia Locale – Cat. C posizione economica C1, stipendio tabellare annuo di 20.486,51 euro e 2 Specialisti Amministrativo Contabili – Cat. D, stipendio tabellare annuo di 22.290,39 euro. Qualora il numero dei candidati ammessi ai bandi di selezione sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di far effettuare da apposita azienda specializzata una prova selettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esamem due scritte ed una orale (solo per gli Specialisti Amministrativo Contabili) oppure due prove d’esame, una scritta ed una orale (solo per gli Assistenti di Vigilanza). Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno presentare le domande (ASSISTENTI VIGILANZA – AMMINISTRATIVI) al Comune di Gualdo Tadino Settore Amministrativo Ufficio del Personale Piazza Martiri della Libertà, 4 – 06023 – Gualdo Tadino (PG), entro il 14 ottobre tramite una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; tramite PEC a gualdotadino@letterecertificate.it

– Il Comune di Lucca ha indetto un bando di concorso per la selezione di 19 agenti di Polizia municipale (categoria C1) a tempo pieno ed indeterminato, congiunto tra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa. Le risorse selezionate verranno inserite nel triennio 2019/2020/2021. I candidati dovranno sostenere una prova di efficienza fisica (3 esercizi ginnici) per la verifica del possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di istituto, una prova scritta a contenuto teorico – culturale e tecnico – professionale e una prova orale sulle materie della prova scritta (esplicitamente elencate nel bando), lingua inglese e strumenti informatici più diffusi. In fase di selezione, verranno valutati anche i titoli di servizio, titoli di studio del candidato e ulteriori titoli posseduti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice secondo l’allegato al bando e consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, tramite raccomandata a.r., PEC o portale APACI. La scadenza per l’invio della documentazione è fissata per il 14 ottobre

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano offre lavoro per attività di ufficio Web Marketing e gestione social network. La figura dovrà gestire i contenuti del sito internet, svolgere attività di marketing e di ricerca di nuovi clienti, realizzare prodotti audiovisivi, caricare i prodotti per il profilo e-commerce, organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese, oltre alla buona conoscenza dei sistemi informatici, alla predisposizione al lavoro ed al dialogo telefonico. Richiesta, inoltre, capacità relazionale. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo cercolavoro828@gmail.com

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– redazione –