Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. In Basilicata selezione per Operatori dei Vigili del Fuoco

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– La Regione Abruzzo ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di operatori e specialisti del mercato del lavoro, finalizzati alla copertura di 40 posti di lavoro. Si prevedono, infatti, due selezioni rivolte a maggiorenni da impiegare a tempo indeterminato. Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 9 gennaio. I posti a concorso sono così suddivisi: 10 specialisti del mercato del lavoro, categoria D; 30 operatori del mercato del lavoro, categoria C. I candidati saranno sottoposti a due prove d’esame, una scritta ed una orale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 gennaio tramite procedura telematica

– L’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione di 6 risorse nella qualifica degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e pieno. Richiesto titolo di studio della scuola dell’obbligo. Gli elementi che concorreranno alla formazione della graduatoria dei candidati sono: anzianità d’iscrizione in stato di disoccupazione nelle liste del Centro per l’Impiego o del sub Centro; reddito lordo personale del lavoratore; carico familiare. I candidati verranno dunque convocati per sostenere la prova di idoneità in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, secondo l’ordine di graduatoria. La domanda per partecipare alla selezione dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato, quindi andrà presentata entro il 5 gennaio con una delle seguenti modalità: tramite raccomandata all’indirizzo del Centro per l’Impiego o sub Centro per l’Impiego della regione Basilicata di iscrizione del candidato; a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Centro per l’Impiego o Sub-Centro per l’Impiego della Regione Basilicata

VALLO DI DIANO

– Società di ingegneria e di consulenza tecnica per le imprese operante nel settore degli impianti su tutto il territorio nazionale ricerca ingegneri elettrici, meccanici o elettronici per inserimento in proprio organico. Sono valutabili anche collaborazioni esterne. Retribuzione e inquadramento verranno definiti in funzione della tipologia di collaborazione e dell’esperienza maturata. Sede di lavoro: Polla – Richieste: capacità di lavoro in team interni o esterni; disponibilità a trasferte; automuniti; conoscenza lingua inglese; gradita conoscenza sistema Bim. I candidati interessati dovranno inviare il curriculum al seguente indirizzo email info@propulsa.eu

– Supermercato del Vallo di Diano ricerca salumiere/a da inserire in organico. La figura ricercata deve avere un minimo di esperienza nel settore e massima serietà. Per proporre la propria candidatura inviare il curriculum all’indirizzo didianovallo@gmail.com

– Padulfer srl, con sede nella Zona Industriale di Polla, cerca due figure da inserire in organico. Si ricercano un geometra e una contabile con esperienza. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo e-mail padulfersrl@gmail.com o tramite WhatsApp al 331/7582887

– Azienda operante nel settore della produzione gastronomica con sede a Sassano ricerca personale per ampliamento organico nel settore produttivo e logistico. Si richiede massima serietà e professionalità. Occupazione disponibile da subito. Di seguito le informazioni per la mansione da svolgere nel reparto produttivo. Sede operativa: Sassano. Inserimento in azienda con Orario di lavoro: Part-Time. Mansione da svolgere: Addetto/a alla produzione. Possibilità di carriera. Se interessato/a, allegare un curriculum aggiornato e, qualora trovassimo il profilo idoneo, sarai ricontattato/a. Di seguito le informazioni per la mansione da svolgere nel reparto logistico. Sede operativa: Sassano. Inserimento in azienda con Orario di lavoro: Full-Time. Mansione da svolgere: Addetto al magazzino. Possibilità di carriera. Descrizioni delle mansioni: Gestione materiale in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); preparazioni ordini clienti. Profilo del candidato: utilizzo base di PC basati su sistema Windows; conoscenza base pacchetto Office (Word, Excel); capacità di lavorare in team; proattività e precisione; orario di lavoro su turni; disponibilità immediata. Titoli preferenziali (non obbligatori): esperienza minima pregressa; patentino da carrellista. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Si prega di inviare i curricula all’indirizzo email: info.camsrlu@gmail.com

– Imparato Group di Sala Consilina cerca una segretaria d’azienda/ragioniera. La figura ricercata può anche essere alla prima esperienza nel settore. Per candidarsi e inviare il curriculum scrivere a michele@imparatogroup.com o telefonare al numero 329/6291378

– Il Caseificio Campolongo, con sede ad Arenabianca di Montesano sulla Marcella, è alla ricerca di un addetto alla tentata vendita nel settore caseario. I requisiti richiesti sono: Patente B, buona dialettica, predisposizione al commercio e alla vendita, esperienza e/o buona volontà di apprendere, essere portato a lavorare in gruppo, precisione, affidabilità, pazienza con il cliente, doti organizzative e flessibilità, saper usare con disinvoltura le apparecchiature informatiche. Per info e candidature contattare Raffaele al numero 0975 863212 oppure inviare il curriculum a raffaele@caseificiocampolongo.it

– Azienda del Vallo di Diano operante nel commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico, per ampliamento del proprio organico, ricerca: un magazziniere – Età 18-35 anni, per carico/scarico merce, sistemazione merce a scaffale, preparazione ordini e spedizioni. E’ preferibile esperienza già acquisita, anche nell’uso di carrello elevatore e possesso di patente B per eventuali sporadiche consegne/ritiri in zona. Un esperto/una esperta contabile – Età 18-35 anni, con diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o similare. Esperienza in ambito contabile, fiscale ed amministrativo. Ottima conoscenza uso del computer e pacchetto office. Emissione DDT, fatture, note credito, controllo E/C, analisi controllo gestione mensile, contabilità fornitori e clienti, ecc. Inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003 al seguente indirizzo email: lavoronelvallo@gmail.com

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di addetto al magazzino con le seguenti mansioni: gestione materiale in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); preparazioni ordini clienti; apertura a svolgere anche altre mansioni in base alle esigenze del settore. Questo il profilo del candidato: esperienza minima pregressa; buona capacità di utilizzare o pregresso utilizzo di commissionatori orizzontali e verticali e/o carrelli retrattili; il possesso del patentino da carrellista costituirà titolo preferenziale; capacità di lavorare in team; proattività e precisione; orario di lavoro su turni; disponibilità immediata. Il luogo di lavoro è Sala Consilina, in via Santa Maria degli Ulivi 1. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, è possibile inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto Magazziniere

– La Addesso Living, per la sede di Polla, seleziona per ampliamento del proprio organico un responsabile acquisti. La risorsa sarà inserita in un contesto giovane e dinamico ed avrà un buon grado di autonomia, si occuperà principalmente di: gestire i rapporti con i fornitori, selezionare nuovi fornitori, inserimento dati contrattuali all’interno del gestionale, realizzare acquisti programmati, verifiche del mercato di riferimento. Requisiti richiesti: conoscenza di Excel oltre che di applicativi informatici dedicati; familiarità con le problematiche commerciali; elevata capacità di autogestione; capacità di lavorare in team; attitudine alle attività commerciali e forte orientamento al cliente interno; disponibilità immediata Si offre: formazione alle procedure interne; contratto a tempo indeterminato. Si prega inviare candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando curriculum con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 193/03. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. La selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi e saranno privilegiate candidature con residenza nel Vallo di Diano

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca un ingegnere, un architetto ed un geometra preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Le risorse, ciascuno per le proprie competenze, si occuperanno di progettazione architettonica, strutturale, rilievi topografici con drone, GPS e laser scanner e gestione di nuvole di punti. La società opera sull’intero territorio nazionale. Per candidarsi inviare curriculum al seguente indirizzo mail: tecnici2021@libero.it

– La Confesercenti Vallo di Diano ricerca addetto/a alla segreteria e affari generali per ampliamento organico e apertura di una nuova sede. Sono richieste buone capacità comunicative, capacità di lavorare in gruppo, orientamento all’obiettivo, capacità di relazionarsi con il pubblico, conoscenze pacchetto Office, flessibilità e versatilità, capacità di problem solving. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo formazione@impresealcentro.it

– La Ferramenta Eurofer, con sede in via Nazionale a Padula Scalo, è alla ricerca di una persona addetta alla contabilità con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail eurofermgb@gmail.com

– La E.G.A Ferro srl, azienda leader nella lavorazione del ferro con sede in via Codaglioni nella Zona Industriale a Teggiano, seleziona personale da inserire nell’organico aziendale. Le figure richieste sono: Saldatore con esperienza nella carpenteria metallica e che sappia leggere i disegni, un Geometra con esperienza. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail egaferro@libero.it

– Rinomata officina del Vallo di Diano è alla ricerca di un elettrauto e di un meccanico con esperienza. Gli interessati all’offerta possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo assunzionivallo@gmail.com

– La Petracca Infissi srl, azienda leader nel settore dei serramenti e dell’arredamento con sede in via Nazionale a Padula, seleziona personale da inserire nell’organico aziendale. Le figure richieste sono: 1 laureato in economia e commercio, 1 laureato in informatica, 1 addetto alla posa in opera (con esperienza nel montaggio di mobili o infissi), 1 architetto o designer, 1 operatore con esperienza per gestione macchine a controllo numerico. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail info@petraccadesign.it

– Lagalla Costruzioni, azienda leader nel campo dell ‘edilizia, ricerca ingegneri per la sede di Padula. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it o contattare il 345/5152821