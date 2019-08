Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorso per infermieri alla “Federico II” di Napoli

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Aboca, famosa azienda operante nel settore salute e benessere, leader nei prodotti a base di complessi molecolari naturali, prodotti fitoterapici, dimagranti, sostanze naturali e piante medicinali, è alla ricerca di personale da inserire nei propri laboratori ma anche uffici e centri di produzione. Sono davvero numerose le offerte di lavoro in Aboca, con ricerche rivolte sia a profili junior che senior, professionisti in vari settori, principalmente in possesso di una laurea scientifica in Medicina, CTF, Farmacia, Chimica o Biotecnologie che si inseriranno nei laboratori di ricerca, impiegati ed operai per gli uffici e gli stabilimenti produttivi. Disponibili anche diverse tipologie di contratto come stage per giovani neolaureati e tempo indeterminato per profili con esperienza ed opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette. Per consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– Kiko, noto brand di cosmetici, ha aperto nuove offerte di lavoro e cerca personale. Assunzioni in vista nei negozi e in sede per numerose figure. Le selezioni sono in corso anche in vista di nuove aperture di punti vendita. Al momento Kiko è alla ricerca di: Sales Assistant / Addetti vendite / Make up artist, Sales Assistant Categorie Protette (L. 68/99) e Magazzinieri. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Ospedale “Federico II” di Napoli ha indetto un concorso per l’assunzione di 20 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D. Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 8 agosto. I partecipanti ai concorsi sosterranno, in seguito alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. In relazione al numero di domande pervenute, l’AOU si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una procedura preselettiva. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente online entro l’8 agosto

– L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, nella provincia di Reggio Emilia, ha pubblicato un concorso per la selezione di 4 risorse da impiegare nel profilo di Agente di Polizia Municipale. La procedura selettiva si espleterà mediante il superamento di tre prove d’esame, una scritta, un pratica attitudinale e una orale. Per partecipare al concorso è necessario compilare l’apposito modulo di domanda allegato al bando e presentarlo entro le ore 12.00 del 12 agosto, secondo le modalità di seguito indicate: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – via dei Partigiani n.10 – 42035 – Castelnovo Ne’ Monti (RE); a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito all’indirizzo sopra indicato; tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo unioneappenninore@pec.it

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –