Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorso per 1350 Allievi Agenti della Polizia di Stato

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– MD Discount, nota catena di punti vendita attiva nella Grande Distribuzione Organizzata, cerca varie figure per assunzioni nei discount e in sede. Si cercano Store manager. La ricerca è rivolta a diplomati, con almeno 2 anni di esperienza come Responsabili maturata in ambito GDO e presso supermercati. Devono avere la patente di guida ed essere automuniti. Inoltre, devono essere disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi, capaci di gestire il team di negozio, orientati agli obiettivi e dotati di buone capacità relazionali. Sedi di lavoro: Crema e Castelleone (Cremona), Cerese (Mantova), Bergamo, Budrio (Bologna), Ferrara, Voghera (Pavia), Borghetto Lodigiano (Lodi), Ortona (Chieti), Abbiategrasso (Milano), Thiene (Vicenza), Mirandola (Modena), Castell’Arquato (Piacenza), province di La Spezia, Torino, Alessandria. Vice store manager con diploma ed esperienza biennale in mansioni di responsabilità o nel ruolo. Per candidarsi occorre aver lavorato nella GDO e presso supermercati, essere patentati ed automuniti. Completa il profilo la disponibilità al lavoro su turnazioni, anche durante le festività. Sedi di lavoro: Ghisalba e Caravaggio (Bergamo), Bolzano, Torino, Novi Ligure (Alessandria), Bergamo, Budrio (Bologna), Casarano (Lecce), Torricella Verzate (Pavia), Paratico e Cologne (Brescia), Maranello (Modena), Manduria (Taranto), Casalgrande (Reggio Emilia),Naturno (Bolzano), Noviglio (Milano), province di La Spezia, Torino, Alessandria, Napoli. Si cercano anche Addetti vendita, Addetti vendita categorie protette (art.18 l.68/99), Addetti reparto ortofrutta. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso, raggiungibile dall’area riservata alle carriere del Gruppo MD Discount “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 1350 Allievi Agenti della Polizia di Stato. La selezione pubblica è rivolta a candidati diplomati. Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 15 giugno. La procedura selettiva si espleterà mediante la valutazione dei titoli e il superamento delle seguenti prove d’esame: prova scritta; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale. La domanda di partecipazione al concorso per Allievi Polizia di Stato deve essere compilata esclusivamente online entro il 15 giugno.

– Il Comune di Brescia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno di 25 persone nel ruolo di Istruttori Amministrativi Cat C. La data di scadenza è stata prorogata al 15 giugno. I posti a concorso saranno assegnati così: 19 posti per il Comune di Brescia con riserve di 9 posti al personale interno e di 6 posti a favore dei Volontari delle Forze Armate; 6 posti per la Provincia di Brescia con riserva di 2 posti a favore dei Volontari delle Forze Armate. Previsto stipendio tabellare di 20.344,08 euro lordi annui, l’indennità di vacanza contrattuale per 142,44 euro lordi annui, l’indennità di comparto di 549,60 euro lordi annui, la 13^ mensilità per 1.707,21 euro lordi. Inoltre è previsto il trattamento economico accessorio, se dovuto, e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online. La scadenza, fissata inizialmente al 23 marzo, è stata prorogata al 15 giugno

VALLO DI DIANO

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura per l’Ufficio commerciale estero. I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona operaio, figura idonea alla realizzazione di scavi, opere e segnaletica per la sicurezza stradale. Requisiti richiesti: Patente C; Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale; Età max 45 anni. Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale, seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO – Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

