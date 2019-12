Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorso nell’Esercito per Volontari in Ferma Prefissata

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Crewlink cerca aspiranti assistenti di volo e organizza giornate di selezione in Italia. Crewlink è il partner di reclutamento ufficiale per Ryanair Holdings PLC che include Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air. Per reclutare gli assistenti di volo, Crewlink ha organizzato i recruitment days, giornate dedicate alla selezione del personale che si svolgono presso le principali città italiane. I partecipanti vengono invitati a svolgere test e colloqui finalizzati ad individuare i candidati più idonei che potranno lavorare a bordo degli aerei Ryanair. Ecco le prossime tappe in programma per il periodo autunno – inverno 2019: Roma, 11 dicembre, Milano – Bergamo, 11 dicembre, Napoli, 13 dicembre, Bari, 18 dicembre, Catania, 18 dicembre, Milano – Bergamo, 21 dicembre e Roma, 28 dicembre. Gli interessati possono candidarsi cliccando su questa pagina dopo aver selezionato la sede di proprio interesse

– Nuove opportunità di lavoro nelle sale cinematografiche in tutta Italia in vista del prossimo Natale. Si cercano Maschere e Addetti Cassa/Bar da inserire all’interno dei cinema di diverse località. Queste selezioni sono aperte per ben 120 posti. L’Agenzia per il Lavoro Articolo 1 – Soluzioni HR è alla ricerca di 120 risorse da assumere come Addetti Sala Multiplex durante le festività natalizie. Le risorse selezionate dovranno gestire il servizio cassa, controllare il flusso del pubblico verso le sale e pulire gli spazi del cinema. Si occuperanno dell’apertura e chiusura dei reparti e della gestione autonoma dell’angolo caffetteria. Le selezioni sono finalizzate alla copertura di 120 posti di lavoro nei cinema, presso le seguenti sedi: Udine, Vicenza, Padova, Verona, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari. Le assunzioni saranno effettuate con contratto in somministrazione a tempo determinato, con orario di lavoro full time o part time. Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum a gaming@articolo1.it

BANDI E CONCORSI

– L’Ospedale Sant’Andrea di Roma ha indetto due bandi per la selezione di 45 Assistenti Amministrativi, di cui 13 posti riservati prioritariamente a volontari delle Forze Armate e 20 Collaboratori Amministrativi, di cui 6 posti riservati prioritariamente a volontari delle Forze Armate. L’Azienda, una volta acquisite le domande di partecipazione, deciderà se procedere ad una prova di preselezione. I partecipanti ai concorsi sosterranno, in seguito alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno inviare le domande esclusivamente online entro il 16 dicembre cliccando QUI

– Nuovo maxi reclutamento nell’Esercito Italiano per il 2020. Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per il reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti in quattro blocchi di incorporamento. 1° blocco: incorporazione prevista a giugno 2020 per 1750 posti; 2° blocco: incorporazione prevista a settembre 2020 per 1750 posti; 3° blocco: incorporazione prevista a dicembre 2020 per 1750 posti; 4° blocco: incorporazione prevista a marzo 2021 per 1750 posti. Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, si può compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, nei termini indicati per ogni incorporamento

VALLO DI DIANO

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. Per potersi candidare rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– redazione –