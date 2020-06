Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorso in Regione Toscana e nell’Arma dei Carabinieri

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Carrefour, nota catena GDO cerca candidati con e senza esperienza per assunzioni nei negozi in Italia. Inoltre, seleziona personale da assumere nei propri uffici e magazzini. Carrefour cerca brillanti neolaureati da inserire in un percorso di formazione e lavoro per diventare Store Manager. L’inserimento per il periodo formativo avverrà mediante un contratto a tempo determinato della durata di un anno, che per le sedi di Milano e provincia, Roma e provincia e Torino partirà entro giugno. Le risorse selezionate saranno inserite all’interno degli store del Gruppo, per acquisire competenze commerciali, economiche e manageriali. Si richiedono flessibilità, ottime doti relazionali e organizzative, capacità di leadership e disponibilità alla mobilità territoriale. Si cercano anche Specialisti bar, Addetti vendita – specialisti di reparto, Capo reparto macelleria. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form online per rispondere agli annunci di interesse

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– E’ stato pubblicato il concorso per Tenenti, finalizzato alla nomina di 13 risorse nel profilo di Tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Per superare il concorso i concorrenti dovranno affrontare varie prove d’esame. Per partecipare al bando c’è tempo fino all’11 giugno. A concorso 13 posti così ripartiti: n. 11 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando e così assegnati, n. 2 posti per specialità medicina, n. 1 posti per specialità veterinaria, n. 1 posti per specialità psicologia, n. 1 posti per specialità investigazioni scientifiche fisica, n. 1 posti per specialità investigazioni scientifiche biologia, n. 2 posti per specialità telematica informatica, n. 1 posto per la specialità telematica telecomunicazioni, n. 1 posto per la specialità genio, n. 1 posto per la specialità amministrazione, n. 2 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri in possesso dei requisiti previsti dal bando e così assegnati, n. 1 posto per la specialità telematica informatica, n. 1 posto per la specialità psicologia. La domanda di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando e completa degli allegati richiesti dallo stesso, entro l’11 giugno

– La Regione Toscana ha indetto due concorsi per 41 assunzioni a tempo indeterminato. Qualora il numero delle domande di partecipazione ai concorsi sia superiore a 350, l’Amministrazione può procedere alla preselezionedei concorrenti. I concorsi scadono il 5 e 12 giugno. Queste le risorse ricercate: 23 Funzionari Tecnici – Cat. D, posizione economica D1; 18 Assistenti Tecnici Professionali – Cat. C, posizione economica C1. Qualora il numero delle domande di partecipazione ai concorsi sia superiore a 350, l’Amministrazione può procedere alla preselezione dei concorrenti. La selezione dei candidati idonei a partecipare ai concorsi avverrà tramite il superamento di prove d’esame scritte ed orali. Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente online entro le 12.00 del 5 giugno (per i Funzionari Tecnici) o del 12 giugno (per gli Assistenti Tecnici Professionali)

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona operaio, figura idonea alla realizzazione di scavi, opere e segnaletica per la sicurezza stradale. Requisiti richiesti: Patente C; Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale; Età max 45 anni. Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale, seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO – Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– redazione –