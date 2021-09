Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorso al Comune di Potenza per 4 assunzioni

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– ENEL, nota azienda attiva nel settore dell’energia, seleziona personale per assunzioni in Italia. I candidati selezionati vengono inseriti presso le diverse società del Gruppo, mediante assunzioni a tempo determinato o indeterminato. In questo periodo si ricercano: Diplomati posizioni tecnico operative per varie sedi sul territorio nazionale. Inoltre periodicamente, ENEL assume personale anche per l’estero. Le sedi di lavoro sono situate in Spagna, Portogallo, Grecia e Romania, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Costa Rica, Guatemala, Panama, Brasile, Cile, Argentina, Colombia e Perù. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, ENEL Lavora con noi, e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– ITA (ex Alitalia) offre interessanti opportunità di lavoro nel settore del trasporto aereo. La nuova compagnia aerea, che ha sostituito la compagnia di bandiera italiana, cerca varie figure da assumere nel personale di bordo e di terra, oltre che nello staff. La compagnia aerea ha lanciato anche un’importante campagna di recruiting per selezionare le figure professionali da inserire nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. Le assunzioni ITA programmate per il 2021 sono ben 2800. I nuovi inserimenti serviranno a supportare il piano di sviluppo aziendale che punta sulla digitalizzazione dei processi per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella. Al momento sono diverse le selezioni in corso per la copertura di posti di lavoro in Lazio e Lombardia, come segnalato nella sezione ITA lavora con noi. Le selezioni sono suddivise in 3 step: candidatura online – i candidati inviano il curriculum tramite il portale riservato al reclutamento dell’azienda; questionario che l’azienda invia ai candidati tramite mail per richiedere ulteriori dati personali e domande inerenti le esperienze e la posizione di interesse; video colloquio in differita – si richiede di entrare con le credenziali fornite per e-mail nell’app aziendale dedicata alle candidature e di sostenere un breve video colloquio, rispondendo a 5 domande. Ciascun candidato ha a disposizione, per ogni domanda, 30 secondi per prepararsi a rispondere e 60 secondi per registrare la risposta. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere, ITA Lavora con noi, da cui è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi, inviando il curriculum tramite l’apposito form online

BANDI E CONCORSI

– Opportunità di lavoro in Basilicata, in ambito sociale, grazie al concorso per 4 assunzioni indetto dal Comune di Potenza. La selezione è rivolta a candidati maggiorenni ed è prevista l’assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio Servizi sociali. Il Comune ha indetto un concorso per assunzioni a tempo determinato e parziale (30 ore a settimana) dei seguenti profili: 1 Educatore Professionale tecnico del reinserimento e dell’integrazione sociale, categoria D – P.E. D1; 1 Psicologo, categoria D- P.E. D1; 2 Istruttori Direttivi Amministrativi, categoria D- P.E. D1. I candidati saranno selezionati mediante valutazione dei titoli ed una prova d’esame orale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata al Comune di Potenza – Unità di Direzione “Servizi Istituzionali” Ufficio Organizzazione e gestione del personale Contrada Sant’Antonio La Macchia – 85100 Potenza (PZ) entro il 4 ottobre con una delle seguenti modalità: all’Ufficio protocollo del Comune di Potenza, in busta chiusa, con la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione a tempo determinato di vari profili – Fondo Povertà e Fondo regionale”; all’indirizzo PEC ufficio.personale@pec.comune.potenza.it

VALLO DI DIANO

– Lo Studio Garone e lo Studio Granieri con sede a Sala Consilina selezionano Addetti alla contabilità fiscale (con esperienza) e Addetti alla contabilità del lavoro-buste paga. Inviare curriculum alla mail selezioni2021@tiscali.it oppure via whatsapp al numero 340/1218984. Il numero whatsapp è riservato esclusivamente all’invio dei curricula, non per richiesta di informazioni.

– La Sidel srl, azienda leader del settore serramenti, ricerca figure maschili con formazione tecnica da inserire in ufficio e nel settore produzione. Gli interessati potranno inviare il curriculum alla mail segreteria@sidelsrl.it

– La Ditta Stabile Antonio di Stabile Nicola, con sede a San Pietro al Tanagro, ricerca le figure di lattoniere, saldatore e fabbro, anche apprendista. L’azienda si trova in via Mattinelle, nella zona industriale. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0975/396319 oppure mandare il proprio curriculum alla mail stabile.nicola@libero.it

– Per azienda operante nella produzione di prodotti alimentari si ricercano n° 2 Agenti di Commercio per il settore Horeca e/o Normal Trade: una figura per la zona del Vallo di Diano e provincia di Salerno; una figura per la costa tirrenica calabrese e provincia di Cosenza. A diretto rapporto con la Direzione Aziendale, il candidato collaborerà allo sviluppo della rete commerciale e del portafoglio clienti, consolidando i rapporti esistenti e creandone di nuovi nel territorio di riferimento. Il candidato ideale ha già esperienza di vendita nel settore food, deve essere iscritto Enasarco e plurimandatario, avere Partita Iva ed essere automunito. L’azienda offre mandato di rappresentanza, portafoglio clienti, retribuzione a provvigione. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo pinorappresentanza@gmail.com .Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– Studio Radiologico del Vallo di Diano accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ricerca le seguenti figure professionali: Medico Radiologo da assumere a tempo indeterminato; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica da assumere a tempo indeterminato. Per informazioni contattare i numeri 0975/390901 – 329/4733525 – orario di ufficio

-Agenzia di Assicurazioni del Vallo di Diano ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico: PROFILO A SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A) OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate compilando il “Job Application Form” disponibile al seguente link https://forms.gle/aGXUbqQqeon9UVdaA

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca un ingegnere/architetto preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Requisiti fondamentali sono la conoscenza dei seguenti software: Revit (BIM), Metashape, Recap, PointCab, 3DF Zephyr, Energy (Blumatica). La società opera sull’intero territorio nazionale. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Per candidarsi inviare curriculum al seguente indirizzo mail: tecnici2021@libero.it