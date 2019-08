Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Concorsi per Infermieri e Operatori Socio Sanitari

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Bricocenter, la nota catena di punti vendita dedicati al bricolage e al fai da te, cerca personale per assunzioni nei negozi, anche in vista di nuove aperture, e in sede. Durante l’anno offre anche interessanti opportunità di stage. Si cercano venditori in alcune sedi nazionali, commessi nelle categorie protette, studenti universitari per lavoro nei weekend come commessi, ricevitori merci, capi settore relazione clienti, allievi capi settore relazione cliente, allievi direttori e direttori di negozio, coordinatore logistica, addetti logistica di negozio, assistente cassa nel weekend, capo settore supply chain, IT Project manager soluzioni digitali clienti. Le selezioni Bricocenter prevedono diverse fasi, a partire dalla valutazione delle candidature pervenute online. In base allo screening vengono individuati i candidati maggiormente in linea con la posizione da coprire. Questi vengono contattati per le prime informazioni e fissare un incontro. Il primo colloquio si svolge con gli addetti alle Risorse Umane e può essere seguito da un altro con i responsabili. In caso di esito positivo dell’iter di valutazione può essere, quindi, formulata una proposta contrattuale. Per candidarsi cliccare QUI

– Ikea, nota multinazionale svedese leader nel settore dell’arredamento low cost, cerca personale in Italia. Sono aperte nuove offerte di lavoro e di stage. Inoltre, durante l’anno, Ikea raccoglie le candidature in vista di assunzioni presso varie sedi. Le posizioni aperte in Ikea sono rivolte, generalmente, a laureandi e laureati, studenti universitari, diplomati, disponibili a lavorare anche nei weekend. L’inserimento può avvenire con assunzioni a tempo determinato, indeterminato e tirocini. Il Gruppo periodicamente seleziona profili da inserire nei settori Marketing e Comunicazione, Logistica, Acquisti, Ristorante, Assistenza Clienti, Commerciale, Visual Merchandising, Interior Design, Risorse Umane – HR, Manutenzione, Vendite, Casse e in altre aree. Ikea realizza principalmente assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, su turni. Per i giovani senza esperienza sono previsti programmi di inserimento e stage con rimborso spese. Viene fatto largo impiego dei rapporti di lavoro part time che permettono di conciliare lavoro e famiglia, particolarmente indicati per le donne. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha indetto un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 Collaboratori professionali sanitari – infermieri, categoria D. Nel bando è prevista una riserva del 30% dei posti ai volontari delle Forze Armate, al personale dipendente a tempo indeterminato presso la Fondazione e ai titolari di un contratto di lavoro flessibile presso la Fondazione stessa. Le prove di esame consisteranno in: prova scritta vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso; potrà consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla; prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo di Infermiere o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale; la prova potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a concorso; prova orale vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Le domande di partecipazione al concorso devono essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica. La scadenza per l’invio è fissata per il 19 agosto

– L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Piacenza ha indetto un bando di concorso per la selezione di 66 Operatori Socio Sanitari (categoria giuridica B3 – posizione economica B3). Le nuove risorse saranno inserite presso le varie strutture dell’ASP con contratto a tempo indeterminato. Queste le riserve di posti previsti dal bando: 17 posti a tempo pieno e 3 posti a tempo parziale (30 ore settimanali) ai volontari delle Forze Armate, come da normativa; 22 posti a tempo pieno e 5 posti a tempo parziale (30 ore settimanali) ai dipendenti dell’azienda inseriti a tempo determinato e con almeno 3 anni di servizio – anche non continuativi. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 20 agosto. La consegna della documentazione può essere fatta direttamente a mano, presso l’Ufficio Protocollo di ASP Città di Piacenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata

VALLO DI DIANO

– Le Autolinee Curcio di Polla selezionano dieci figure professionali da assumere. La figura richiesta è quella di autista in possesso di patente D+CQC con età anagrafica compresa dai 30 ai 45 anni e con domicilio nel Golfo di Policastro e Basso Cilento. I candidati dovranno avere già esperienza nella conduzione di autobus superiori a 9 metri. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail info@autolineecurcio.it. Non saranno accettate candidature a mezzo telefono o con consegna diretta in azienda. Coloro che invieranno entro il 31 agosto il proprio curriculum saranno contattati per la selezione

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum a ccdianolavoro@gmail.com

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

