AMBITO NAZIONALE

– Telefono Azzurro, Onlus impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e di violenza, cerca personale da inserire in varie Business Unit dell’Ente. I candidati che intendono partecipare alle selezioni dovranno dimostrare di possedere un vero interesse per un impegno concreto e costante nel sociale e più precisamente nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza, mission dell’Associazione, condividendone pienamente obiettivi ed impegno. Sono diverse le offerte di lavoro e di stage in Telefono Azzurro. Per consultarle in dettaglio cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, ha indetto 5 concorsi pubblici per la selezione di 15 unità di personale, da impiegare in ruoli amministrativi e tecnici. I bandi di concorso sono rivolti a diplomati e laureati. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 gennaio. Si cercano: 1 risorsa a tempo pieno come Istruttore Direttivo Contabile, in categoria D; 2 risorse a tempo parziale (18 ore settimanali) come Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D; 3 risorse come Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui 1 da coprire nell’anno 2019 a tempo pieno e 2 nell’anno 2020 a tempo parziale 50% (18 ore settimanali), in categoria D; 6 risorse a tempo parziale (18 ore settimanali) come Istruttore Amministrativo, in categoria C; 3 risorse come Istruttore Tecnico, di cui 1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e 2 a tempo pieno, in categoria C. Per partecipare ai concorsi è necessario compilare gli appositi moduli di domanda, allegati ai bandi, e presentarli entro il 28 gennaio secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano, in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo della sede del Comune di Sant’Anastasia, Piazza Siano 2; tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunesantanastasia.it; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Sant’Anastasia – Piazza Siano n. 2 – 80048 Sant’Anastasia (NA)

– Il MIUR ha indetto un nuovo bando per la copertura di 2.004 posti di DSGA – Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. Il concorso, per titoli ed esami, prevede l’inserimento di nuovo personale presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il concorso è bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il concorso si articola in una prima fase di preselezione, seguita da due prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli. Le domande di partecipazione al concorso si possono presentare esclusivamente in modalità telematica. La scadenza è fissata per il 27 gennaio

– Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando per l’ammissione al sesto corso concorso per Segretari Comunali e Provinciali. Si tratta della procedura concorsuale finalizzata a formare e assumere personale nel ruolo di Segretario Comunale e Provinciale. I posti disponibili sono ben 291. E’ previsto l’espletamento di una selezione per esami. Ai vincitori saranno assegnate borse di studio per partecipare al percorso formativo, che comprende anche un tirocinio. I partecipanti potranno conseguire, previo superamento dell’esame finale, l’abilitazione professionale. Coloro che conseguiranno l’iscrizione saranno assunti in servizio e dovranno permanere almeno 2 anni nell’Albo regionale di prima assegnazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate per via telematica entro il 28 gennaio

VALLO DI DIANO

– Casa Surace cerca attori e comparse nel Vallo di Diano. Se hai da 0 a 100 anni e ti interessa prendere parte ai video di Casa Surace invia una mail all’indirizzo casting@casasurace.com. Bisogna specificare in oggetto il tipo di candidatura (ATTORE O COMPARSA), nel testo il comune di provenienza e un recapito telefonico, allegare due foto e, se possibile, anche un video in cui viene mostrato cosa si sa fare

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– La SUPERAUTO di Atena Lucana Scalo cerca personale da inserire nella propria azienda nel settore autolavaggio. Preferibilmente sono richieste persone che abbiano già esperienza. Per informazioni è possibile recarsi direttamente presso la sede SUPERAUTO in contrada Fuorchi ad Atena Lucana Scalo

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

