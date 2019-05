Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– WYCON Cosmetics è un brand italiano che opera nel mercato della cosmesi dal 2009 e cerca personale da inserire nei punti vendita di tutta Italia e negli uffici della sede di Nola. Le posizioni aperte in WYCON cosmetics sono: Apprendista sales assistant affiliato wycon, Commerciale merchandising allocator wycon, Store manager, Web marketing specialist, Retail area manager, Sale assistant, HQ, Stage receptionist, Stage social media estero, Stage ufficio prodotto, Stage visual merchandising, Stage sales assistant. Per consultare tutte le offerte di lavoro WYCON cosmetics clicca QUI

– In arrivo numerose opportunità di lavoro in Campania con il nuovo Centro Commerciale che aprirà a Napoli. La struttura, che ha sede nell’area dell’ex stabilimento Peroni, pertanto è stata denominata “La Birreria“, aprirà a breve. Per la nuova apertura si prevedono fino a 250 assunzioni e la campagna di recruiting è aperta. Gli interessati alle opportunità di lavoro nel Centro Commerciale possono candidarsi cliccando QUI

– Nuovi posti di lavoro nei supermercati Eurospin. La famosa catena di negozi discount cerca personale in diverse regioni d’Italia da inserire nei vari reparti, ma anche negli uffici e nella sede centrale. Tra i requisiti generali comuni a tutte le posizioni bisogna essere automuniti, avere esperienza nel settore, massima serietà e disponibilità, essere predisposti ai rapporti interpersonali. Per candidarsi ad una delle posizioni aperte cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato un nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento, per l’anno 2019, di 965 Allievi Finanzieri. E’ possibile presentare la domanda di ammissione online entro le ore 12.00 del 27 maggio. I 965 posti messi a concorso saranno così ripartiti: 676 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate (VFP1 e VFP4); 263 destinati ai cittadini italiani; 26 destinati ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo (Trentino Alto Adige). La partecipazione al concorso prevede una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla, prove di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e la valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale dedicato. E’ possibile presentare la domanda di ammissione online entro le ore 12.00 del 27 maggio

– La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 7 risorse con profilo tecnico, sia diplomati che laureati, per attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d’Italia. I candidati selezionati lavoreranno presso il Servizio Immobili della Banca d’Italia, a Roma o a Frascati (Centro Donato Menichella). Si cercano 2 Laureati (Esperti – profilo tecnico) con esperienza nel campo della progettazione architettonica, restauro e direzione lavori, 1 Laureato (Esperto – profilo tecnico) con esperienza nel campo dell’ingegneria edile e direzione lavori, 2 Laureati (Esperti – profilo tecnico) con esperienza nel campo della progettazione di impianti meccanici e direzione lavori, 1 Diplomato (Assistente – profilo tecnico) con esperienza nel campo edile, 1 Diplomato (Assistente – profilo tecnico) con esperienza nel campo dell’impiantistica meccanica. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia. La scadenza per l’invio è fissata per le ore 16.00 del 24 maggio

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto, buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza specifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: selezione@cosilinauto.it

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per progetti futuri. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienzanella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

