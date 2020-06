Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni nella Rai e al Policlinico Vanvitelli di Napoli

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Ferrovie Nord seleziona nuovo personale per assunzioni. La nota compagnia che opera nei settori del trasporto e della mobilità cerca Autisti e altre figure per potenziare l’organico. La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso l’area riservata al recruiting – FNM Lavora con noi – del portale web del Gruppo. Qui vengono pubblicati gli annunci relativi alle opportunità di impiego, a cui è possibile rispondere online selezionando quelli di interesse e compilando il modulo telematico di candidatura, allegando il curriculum vitae. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale, cliccando su “Invia il tuo CV”. Il Gruppo, infatti, valuta sempre con interesse le candidature di giovani, neolaureati e profili esperti interessati a lavorare nelle Ferrovie Nord. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo Ferrovie Nord “Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– E’ attivo un bando Rai per Tecnici della produzione. L’avviso pubblico è finalizzato a 80 assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le nuove risorse saranno inserite in apprendistato. Considerati l’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni nazionali anti contagio la procedura selettiva sarà svolta esclusivamente in modalità a distanza. Tra gli altri, ci sono 4 posti in Basilicata e 3 in Campania. E’ possibile candidarsi per una sola regione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12.00 del 19 giugno. Gli interessati alle altre assunzioni Rai e alle opportunità di lavoro attive in questo periodo possono visitare questa pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo Rai “Lavora con noi”

BANDI E CONCORSI

– Aperti nuovi concorsi al Policlinico di Vanvitelli di Napoli per 183 assunzioni nel comparto sanitario in Campania. Previste assunzioni a tempo indeterminato di diverse figure. Sono aperti sette nuovi concorsi nell’ambito del programma occupazionale dell’ente. Si tratta di 7 bandi pubblici, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale n.41 del 26-05-2020, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di ben 183 risorse in vari profili professionali. Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati o laureati a seconda del bando. Le procedure concorsuali sono state attivate in ottemperanza a quanto previsto dal piano assunzioni e nel rispetto del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e così come autorizzato con Decreto del Commissario ad Acta n. 10 del 22/01/2019. I nuovi concorsi porteranno alla copertura dei seguenti posti di lavoro: 20 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico – Cat. D; 6 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – Cat. D; 16 Assistenti Amministrativi – Cat. C; 10 Collaboratori Amministrativo Professionali – Cat. D; 26 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Pediatrici – Cat. D; 100 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D; 5 Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetrici – Cat. D. E’ possibile consultare i singoli bandi di concorso sul sito web dell’ente

VALLO DI DIANO

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termo sanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona operaio, figura idonea alla realizzazione di scavi, opere e segnaletica per la sicurezza stradale. Requisiti richiesti: Patente C; Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale; Età max 45 anni. Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura per l’Ufficio commerciale estero. I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale, seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO – Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– redazione –