Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni nella Lindt e occasioni per Sommelier

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Il Gruppo Lefay Resorts, catena di hotel di lusso, offre opportunità di lavoro negli alberghi in Lombardia e Trentino Alto Adige. Durante l’anno si ricerca anche personale da inserire presso la sede centrale della società a San Felice del Benaco (Brescia). Si cercano Sommelier (diploma di Sommelier, inglese ad un ottimo livello, portamento raffinato ed elegante, doti commerciali e di vendita, orientamento al cliente e attitudine ai rapporti interpersonali), Commis di sala (diploma di scuola alberghiera e spiccata attitudine a lavorare in team, conoscenza di base della lingua inglese, eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera), Cameriera/e ai piani (spiccata propensione allavoro di squadra, disponibili e flessibili, attenzione per i dettagli), Night auditor (conoscere bene la lingua inglese e il tedesco, buona dimestichezza con l’uso di Office e orientamento all’ospite, ottime capacità di gestione dei reclami e spiccate doti di leadership). Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte, prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi online inviando il curriculum tramite l’apposito form

– Signorvino, nota catena di vinerie del Gruppo Calzedonia, seleziona personale per assunzioni, anche in vista di nuove aperture. Si ricercano sommelier, addetti sala, cuochi, aiuto cuoco e addetti cucina, Wine specialist, Wine assistant, Addetti sala e Store manager, Barista, Executive Chef, Hostess/Steward per la ristorazione. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo Calzedonia (Lavora con noi) e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

– Lindt seleziona personale per assunzioni e stage. Si cercano: Manutentore elettronico (offerta di lavoro per diplomati tecnici – elettrico, elettronico, elettrotecnico- gradita esperienza di 3 anni nel ruolo. Per lo svolgimento della mansione sono utili conoscenze sulla diagnostica PLC e sull’automazione industriale. La figura deve saper utilizzare software gestionali della manutenzione. E’ richiesta la conoscenza dell’inglese e disponibilità al lavoro su tre turni. Sede: Induno Olona – VA); Manutentore meccanico (la selezione è rivolta a diplomati con esperienza nella mansione di almeno 3 anni. Richiesto ottimo utilizzo di software gestionali della manutenzione, conoscenza del disegno meccanico, precisione nella manualità. Il lavoro si svolge su turni. Serve buona conoscenza della lingua inglese e capacità di lavorare in team. Sede: Induno Olona – VA); Operai addetti alla produzione – stagionale (diploma di scuola superiore, disponibilità al lavoro su 3 turni, precedente esperienza in ambito produttivo-manifatturiero. Sede: Induno Olona – VA). Si selezionano anche Stage intercompany e Product manager. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo – Lindt “Lavora con noi”

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Nola, in provincia di Napoli, ha indetto un concorso per cinque assunzioni a tempo determinato (3 anni) per figure amministrative. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione fino al 2 agosto. Saranno assunti 2 Istruttori Amministrativi – area socio sanitaria – Cat. C; 2 Istruttori Amministrativi – Cat. C; 1 Istruttore Contabile – Cat. C. Previsto stipendio tabellare di 20.198,15 euro; l’indennità di vacanza contrattuale per 145,92 euro; la 13^ mensilità di 1.695,34 euro e l’indennità di comparto per 549,60 euro. I candidati dovranno presentare le domande al Comune di Nola – Servizio Gestione Risorse Umane – Piazza Duomo, 1 – 80035 – Nola (NA), entro il 2 agosto tramite una delle seguenti modalità:

presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune; raccomandata postale con avviso di ricevimento; invio dalla propria casella PEC all’indirizzo personalenola@pec.comune.nola.na.it oppure all’indirizzo comunenola@pec.comune.nola.na.it

VALLO DI DIANO

– Imparato Service srl, con sede in località Sant’Antuono a Polla, cerca un meccanico da inserire in organico. Nello specifico la figura richiesta deve avere esperienza nel settore e buona volontà. Per informazioni è possibile contattare il numero 335/6640733 o inviare una mail all’indirizzo admin@imparatoservice.it

– Cercasi Collaboratrice per Studio Professionale Medico sito nel Vallo di Diano. Requisiti: persona spigliata e di buona cultura, interessata ad un rapporto lavorativo stabile e ben retribuito; impegno di 5 giorni settimanali full time; età massima 30 anni. Per contatti inviare curriculum vitae al signor Vincenzo Chirico all’indirizzo cercasicercasicollaboratrice@gmail.com

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com