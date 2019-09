Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni nazionali in TIM, Alcott e Poltronesofà

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– TIM torna ad assumere e apre a 600 nuovi posti. A darne notizia in una nota congiunta sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Il comunicato è arrivato a margine alla sottoscrizione dell’accordo tra il Ministero del Lavoro, TIM e organizzazioni sindacali per l’avvio del primo contratto di espansione in Italia, a seguito della sua introduzione nel Decreto crescita. Il Gruppo che dal 2016 ha deciso di unificare Telecom Italia nel marchio TIM conta in totale circa 60mila dipendenti, di cui quasi 50mila lavorano in Italia. Nello specifico, le figure ricercate sono le seguenti: ICT Risk & Security Analyst, Cyber Penetration Tester, Application Developer front end e back end, Microservices & Digital API Developer, DevOps Application developer, Big Data Developer. Per quanto riguarda gli stipendi previsti il pacchetto retributivo è articolato in una parte di retribuzione fissa, una parte variabile ed una componente non monetaria, composta da beni e servizi. La retribuzione variabile sarà basata sul raggiungimento di specifici obiettivi collettivi o individuali e rientra nei sistemi di incentivazione del personale. Tra questi il Premio di Risultato che è legato a diversi parametri: redditività, andamento dei ricavi, qualità del servizio offerto da TIM. Tra i sistemi di incentivazione economica variabile è prevista anche l’Una Tantum che premia i risultati raggiunti per attività e impegni straordinari. Infine, i dipendenti TIM in base ai ruoli potranno anche beneficiare di diversi vantaggi. Tra questi auto aziendali, check up medici, assistenza medica integrativa, forme di previdenza complementare.

– Poltronesofà, nota azienda che opera nel settore dell’arredamento, seleziona nuovo personale. Durante l’anno l’azienda offre interessanti opportunità di lavoro nei punti vendita, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio nazionale, e in sede. Si ricercano vari profili per assunzioni in Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio e Trentino Alto Adige. Si cercano Arredatori – Venditori. Poltronesofà seleziona anche personale da assumere presso l’headquarter di Villanova di Forlì. Si ricercano risorse da inserire nei settori Amministrazione, Approvvigionamento e Pianificazione, Gestione Ordini e Statistiche Punti Vendita, IT e Logistica. E in ambito Marketing, Post Vendita, Risorse Umane, Segreteria e Reception, Sviluppo Prodotto, Sviluppo Punti Vendita e Ufficio Legale oppure da assumere per le attività formative legate alla University del Gruppo. Ai candidati si richiedono laurea o diploma ed esperienza variabile in base ai ruoli. Per alcune posizioni è richiesta la conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere. Gli interessati possono candidarsi cliccando QUI

– Nuove opportunità di lavoro nei negozi Alcott e in sede. La nota azienda specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento seleziona personale per assunzioni presso diverse sedi in Italia. Si cercano: Buyer, Grafico ufficio stile, Junior recruiter, Junior retail analyst, Menswear designer gutteridge, Receptionist e segretaria/o, Retail analyst & allocator gutteridge, Web marketing specialist, Sales assistant alcott. Gli interessati possono candidarsi cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Marino, in provincia di Roma, ha indetto due concorsi rivolti a diplomati per 21 assunzioni a tempo indeterminato. Se le domande di partecipazione ai concorsi saranno in numero tale da non consentire una rapida definizione della procedura concorsuale, si provvederà a sottoporre i candidati ad una prova preselettiva. Si assumono: 19 Istruttori Amministrativi – Cat. C, posizione economica C1; 2 Istruttori Informatici – Cat. C, posizione economica C1. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Le domande di ammissione ai concorsi per diplomati dovranno essere inviate esclusivamente online entro le ore 14.00 del 30 settembre

– La Regione Lombardia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di 38 Specialisti Area Tecnica (indirizzo agrario, forestale) – Cat. D posizione economica D1. Si segnala che 30 posti saranno assegnati presso la Giunta Regionale della Lombardia e 8 posti presso l’Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste). Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 200, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 27 settembre esclusivamente online

– Banca d’Italia assume a tempo indeterminato di 55 risorse esperte nelle discipline economico-aziendali da destinare alla copertura di diversi profili presso la propria sede. Banca d’Italia ricerca 55 figure laureate divise così: 30 figure esperte nelle discipline economico-aziendali da destinare alle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, di risoluzione e gestione delle crisi e alle attività di prevenzione del riciclaggio; 5 figure esperte nelle discipline economico-finanziarie da destinare alle alle attività connesse a mercati, sistemi di pagamento e politica monetaria; 10 figure esperte nelle discipline giuridiche; 10 figure esperte nelle discipline statistiche. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 16.00 del 27 settembre

VALLO DI DIANO

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

