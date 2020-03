Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in MSC Crociere e LIDL Italia

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– MSC Crociere offre interessanti opportunità di lavoro nel personale di bordo e di terra. Il gruppo sta portando avanti una massiccia campagna di recruiting, finalizzata all’inserimento di 36.000 nuove risorse entro il 2020. Il programma di assunzioni è finalizzato all’incremento dell’organico per far fronte ai progetti di espansione del Gruppo, che comprendono anche il varo di nuove navi che si aggiungeranno alla flotta della compagnia nei prossimi anni. MSC cerca personale per assunzioni all’interno dei propri uffici e delle basi portuali. Le posizioni aperte per lavorare a bordo delle navi sono rivolte a personale da inserire nei settori ristorazione, bar, negozi, escursioni, casinò, servizio ospiti, intrattenimento, gestione alberghiera, fotografia e servizi medici e nello staff che gestisce operativamente la nave, dalla guida alla sala motore. Si ricercano diplomati, prevalentemente con esperienza, dotati della conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente, anche di altre lingue straniere, e della familiarità con i principali strumenti informatici. Per lavorare nell’equipaggio di bordo è necessario, inoltre, il possesso della certificazione STCW95 valida. Numerose sono anche le opportunità di lavoro nel personale di terra e presso gli uffici del Gruppo, anche in Italia. In questo periodo la società di navigazione crocieristica seleziona personale per assunzioni in Campania, presso la sede di Napoli. Gli interessati alle future assunzioni possono visitare la pagina dedicata alle carriere, dove sono segnalate le opportunità di lavoro attive per lavorare a bordo o nel personale di terra

– LIDL Italia offre interessanti opportunità di lavoro nelle aree Vendite, Immobiliare, Logistica e Direzione Regionale, nei settori Amministrazione, Risorse Umane, Revisione, Progetti di Formazione, IT e Acquisti. Si ricerca personale per assunzioni in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Puglia, Marche, Abruzzo e su tutto il territorio nazionale. Si cercano persone con e senza esperienza, in base al ruolo, con buone competenze informatiche. I candidati selezionati potranno lavorare nei negozi e in sede. LIDL tende a proporre contratti di assunzione a tempo indeterminato. Per i giovani, invece, prevede progetti di inserimento lavorativo in apprendistato finalizzati alla successiva assunzione. Nei supermercati viene offerta l’opportunità di lavorare full time o part time. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata e candidarsi online

– Assunzioni nel settore aeronautico in arrivo presso l’Ente Nazionale Assistenza al Volo, società pubblica che vigila sul traffico aereo in Italia che ha annunciato una maxi campagna di recruiting. Sono ben 100 le persone che saranno assunti nei prossimi mesi. L’Ente Nazionale Assistenza al Volo SpA è la società a cui lo Stato italiano ha affidato la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia. E’ controllata dal Ministero dell‘Economia e delle Finanze, che ne detiene oltre il 50% delle quote. I posti di lavoro riguardano sia laureati che diplomati. I nuovi assunti saranno inseriti sia nelle attività relative alla gestione del traffico aereo, per mantenere elevati gli standard dei servizi offerti dalla società alle compagnie aeree, che in area commerciale. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata del Gruppo, attraverso la quale vengono pubblicate le posizioni aperte e raccolte le candidature

– Eures ha pubblicato due annunci di lavoro per 25 infermieri da assumere in Belgio con stipendi a partire da 2.000 euro al mese. Sono previsti, inoltre, corsi di formazione per imparare l’olandese. La data di scadenza per candidarsi alle offerte di lavoro è il 30 giugno. Nel dettaglio i posti di lavoro sono così distribuiti: 10 posti Infermieri a cura della società Orpea Belgium; 15 posti Infermieri a cura della società Teamtalent. Le figure professionali dovranno assistere i degenti che necessitano di cure quotidiane, supportandoli nelle loro necessità e creando un clima sereno ed accogliente. Gli infermieri saranno in grado di effettuare la medicazione delle ferite, aiutare ed assistere i medici durante lo svolgimento delle loro attività e mantenere i contatti con le famiglie dei pazienti. Possono candidarsi coloro che sono in possesso di una laurea in Scienze Infermieristiche e hanno un buon livello di Inglese. Gli interessati possono candidarsi entro il 30 giugno inviando il proprio curriculum e lettera di presentazione in inglese ai seguenti indirizzi: b.dalessio@afolmet.it e eures@afolmet.it

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Bari ha indetto tre concorsi per 26 assunzioni a tempo indeterminato e pieno in vari profili professionali. Qualora il numero di domande di partecipazione risultasse superiore a 250 per ciascun concorso, l’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a prova preselettiva. Si tratta di 9 posti Educatore Asilo Nido, Cat. C, 8 posti Insegnanti Scuola dell’Infanzia, Cat. C, 9 posti Addetto Registrazione Dati, Cat. B3. Le procedure selettive si espleteranno mediante il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. Gli interessati ai concorsi del Comune di Bari dovranno presentare le domande entro il 16 marzo

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano operante nel settore della Grande Distribuzione Alimentare cerca personale da adibire alla vendita nei vari punti commerciali. Inviare curriculum e recapiti telefonici ed elettronici al seguente indirizzo e-mail: lavorovallo@gmail.com

– Azienda operante nel settore meccanico per veicoli industriali e commerciali con sede in Sala Consilina ricerca due figure professionali con le seguenti qualifiche da inserire nel proprio organico. Magazziniere con ottime conoscenze nel settore: metodo di controllo delle rimanenze, utilizzo software gestione magazzino, procedure di gestione delle merci, ottima conoscenza di parti di ricambio di veicoli industriali e commerciali. Impiegata amministrativa: diploma ragioneria, conoscenza del pacchetto office, buone capacità di gestione dei contatti e mailing, buona conoscenza dell’inglese. Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail infolavorosalaconsilina@gmail.com

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

– Vuoi metterti in gioco? Lavora con l’Agenzia Generale Unisicura srl di Angelo Greco a Polla. L’Agenzia sta cercando interessati per l’attività di sviluppo commerciale. Vengono offerti: un percorso di sviluppo e crescita professionale adeguato al profilo, supporto costante per la pianificazione del lavoro, un ambiente di lavoro ricco di stimoli, obiettivi condivisi e lavoro di squadra. Saranno presi in considerazione tutti i candidati con pregressa esperienza nel settore assicurativo che invieranno il proprio curriculum all’attenzione del dottor Angelo Greco all’indirizzo assigreco@gmail.com

– redazione –