Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in Google e Costa Crociere

AMBITO NAZIONALE

– Google è alla ricerca di risorse per la sede di Milano. Le offerte di lavoro si rivolgono principalmente a persone da inserire nelle aree Amministrazione, IT & Data, Business, Marketing e Comunicazione, Management, User Experience & Design, Sales e in diversi altri ambiti tecnici o settori. Quasi tutte le posizioni richiederanno ai candidati adeguate conoscenze in ambito informatico e della lingua inglese, quasi sempre obbligatoria. Per un’azienda come Google la formazione è uno step fondamentale e questo è supportato dall’impegno del Gruppo nei confronti dei giovani che, periodicamente, vedono aprirsi il famoso programma di Business Internship o stage internazionale. Il percorso di stage ha una durata variabile, da 10 settimane a 6 mesi, e si rivolge agli studenti di un corso di Laurea o Master che sia in svolgimento durante la fase di tirocinio. Per saperne di più e candidarsi cliccare QUI

– Il Gruppo Costa Crociere offre interessanti opportunità di lavoro sulle navi da crociera. La nota compagnia di navigazione turistica organizza giornate di recruitment per assunzioni nel personale di bordo. Le prossime selezioni si svolgeranno in Puglia, a Bari, l’8 novembre. I recruiting day sono finalizzati alla copertura di diversi posti di lavoro tra cui Aiuto Pasticciere, Chef Pasticciere, Fotografo, Animatore per adulti, Baby sitter Nido, Casaro per mozzarelle, Istruttore sportivo, Responsabile accoglienza/receptionist, Esperto tour, Hostess internazionale. Le risorse selezionate saranno assunte con contratti a termine, per periodi che vanno da 4 a 6 mesi, con 2 mesi di riposo, rinnovabili. Vitto e alloggio sono gratuiti ed è prevista anche la copertura dei viaggi aerei di andata e ritorno per raggiungere le destinazioni assegnate. I nuovi assunti avranno la possibilità di sbarcare, quando la nave su cui prestano servizio è ferma in porto, e di visitare diverse località turistiche. Inoltre, potranno accedere a concrete opportunità di carriera presso il Gruppo Costa. Coloro che non hanno conseguito il corso STCW Basic Safety Training potranno accedere ad un corso a pagamento per conseguirlo, della durata di circa 10 giorni. Gli interessati possono candidarsi per partecipare al recruiting day cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– E’ stato indetto un concorso pubblico per l’ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di 626 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il corso, della durata di tre anni accademici, avrà inizio nel mese di ottobre 2020 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione delle seguenti prove: prova preliminare, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica, prova scritta, accertamenti attitudinali, prova orale, prova facoltativa di lingua straniera. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente online attraverso la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza è fissata per l’11 novembre

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– La Pizzeria Ristorante Modì sita a Sala Consilina, cerca 1 cuoco/a con esperienza minima e volontà di perfezionare il proprio lavoro e 1 cameriere/a per la sala. Requisiti minimi: 17 anni, aver terminato gli studi e tanta voglia di lavorare. Informazioni al numero 347/5870456

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda del Vallo di Diano offre lavoro per attività di ufficio Web Marketing e gestione social network. La figura dovrà gestire i contenuti del sito internet, svolgere attività di marketing e di ricerca di nuovi clienti, realizzare prodotti audiovisivi, caricare i prodotti per il profilo e-commerce, organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese, oltre alla buona conoscenza dei sistemi informatici, alla predisposizione al lavoro ed al dialogo telefonico. Richiesta, inoltre, capacità relazionale. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo cercolavoro828@gmail.com

